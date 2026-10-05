Mense scolastiche, Fratelli d’Italia: “La carne suina torni nel menù, è anche una questione di identità”

Nel nuovo menù autunno-inverno delle mense scolastiche piacentine non figurano più coppa, lonza e prosciutto cotto. Sul tema interviene il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

«Esprimiamo una ferma censura per una scelta insensata, che elimina tutte le preparazioni a base di carne suina dal menù ordinario. Chiediamo al Comune e all’Ausl di spiegare pubblicamente quali valutazioni abbiano portato a questa decisione» scrivono in una nota i componenti del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia.

«Rileviamo – rimarcano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni – una contraddizione difficile da comprendere: proprio a Piacenza si rimuovono dalle mense alimenti legati a una filiera che rappresenta un’eccellenza del territorio. Coppa, pancetta e salame piacentini sono tre prodotti DOP. Dietro quei nomi ci sono imprese, lavoro, conoscenze tramandate e una parte riconoscibile della nostra storia».

«Per noi è anche, e soprattutto, una questione di identità – sottolineano gli esponenti piacentini di Fratelli d’Italia –. La mensa ha un valore educativo: può insegnare ai bambini a conoscere il territorio in cui vivono. Rispettare le esigenze alimentari di ogni famiglia è doveroso, e il servizio prevede già diete per motivi medici, etici e religiosi. Non comprendiamo perché questo debba comportare la cancellazione della carne suina dal menù di tutti».

«Prendiamo sul serio la sicurezza e la salute dei bambini – sostengono i componenti del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia –. Proprio per questo chiediamo di conoscere gli atti e le motivazioni tecniche della scelta. Le ragioni riferite per l’eliminazione della coppa non spiegano, da sole, perché siano scomparse anche lonza e prosciutto cotto».

«Chiediamo un confronto con le famiglie e con il Consorzio Salumi DOP Piacentini e una revisione del menù prima della sua entrata in vigore. Quantità, frequenze e modalità di somministrazione spettano ai professionisti competenti; l’esclusione indistinta di un’intera filiera merita invece di essere riesaminata».