A scuola di prevenzione, un incontro per genitori e insegnanti sulla salute orale dei bambini

La prevenzione comincia dai piccoli gesti quotidiani: ciò che i bambini mangiano, come si prendono cura dei denti, le abitudini che costruiscono giorno dopo giorno. Per questo martedì 3 marzo alle 16.30, nella sala conferenze dell’Ausl di via Anguissola 15 a Piacenza, odontoiatri e pediatri incontreranno genitori, insegnanti ed educatori in un appuntamento aperto a tutta la comunità.

L’incontro sarà l’occasione per affrontare i temi dell’alimentazione e della prevenzione nell’età evolutiva e per presentare un progetto che entrerà nelle scuole primarie del territorio nelle prossime settimane.

L’iniziativa è promossa nell’ambito delle attività a favore della rete delle scuole che promuovono salute coordinate dalla Medicina dello sport e Promozione della salute, diretta da Giorgio Chiaranda.

In questo caso sono stati coinvolte Odontostomatologia e Pediatria e Neonatologia in un percorso condiviso che mette al centro il benessere dei più piccoli.

«Quando parliamo di prevenzione in età evolutiva – evidenzia il direttore di Odontostomatologia Aldo Oppici– non ci riferiamo solo ai denti sani. Parliamo di corretti stili di vita, di alimentazione equilibrata e di consapevolezza. Incontrare genitori e insegnanti significa creare un’alleanza educativa attorno ai bambini: se scuola e famiglia si muovono nella stessa direzione, il messaggio diventa più forte e più efficace».

«Una corretta alimentazione nei primi anni di vita – aggiunge il Giacomo Biasucci, direttore di Pediatria – è fondamentale non solo per la crescita dei bambini, ma anche per prevenire sovrappeso e obesità, condizioni che in Italia hanno tassi di prevalenza tra i più alti in Europa. Questi problemi non riguardano soltanto l’infanzia: possono avere ripercussioni molto sfavorevoli sulla salute generale in età adulta. Parlare di prevenzione significa dare strumenti concreti alle famiglie per sostenere i propri figli verso stili di vita sani e duraturi».

Non sarà una lezione frontale, ma un momento di confronto: dopo gli interventi degli specialisti, i partecipanti potranno porre domande, condividere dubbi e ricevere indicazioni pratiche da portare nella quotidianità familiare.

Il progetto prevede l’ingresso degli odontoiatri nelle scuole primarie piacentine che hanno aderito, con brevi incontri in classe dedicati ai bambini, centrati su educazione alimentare e salute orale.

Per i bambini i cui genitori sceglieranno di aderire, saranno inoltre effettuate visite del cavo orale. Ogni valutazione sarà accompagnata da un referto disponibile nel fascicolo sanitario elettronico del minore oppure ritirabile in forma cartacea all’ospedale di Piacenza nel reparto di Odontostomatologia.

L’appuntamento del 3 marzo è aperto a tutti gli insegnanti, anche di scuole non coinvolte nel progetto in questo anno scolastico, e a tutti i genitori, compresi quelli di bambini che non frequentano gli istituti aderenti. È prevista anche la possibilità di partecipare da remoto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda Usl di Piacenza, sezione eventi.

