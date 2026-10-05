Investita da un’auto in via Manfredi, ferita una donna di 76 anni

Incidente questa mattina in via Manfredi, dove una donna di 76 anni è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’anziana ha riportato un trauma cranico ed è stata soccorsa dal personale del 118.

L’investimento è avvenuto nel corso della mattinata. Per cause ancora da chiarire, la 76enne è stata urtata da una vettura mentre stava attraversando la carreggiata.

A seguito dell’impatto la donna è caduta a terra, riportando un trauma alla testa.

Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla 76enne.

Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.