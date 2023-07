Iommelli alla guida dei musei di palazzo Farnese: “Divulgazione fondamentale per far conoscere i tanti tesori di Piacenza ” – AUDIO

“Dobbiamo fare in modo che Piacenza esca da Piacenza e che venga conosciuta anche dai piacentini”. Così Antonio Iommelli, nuovo direttore scientifico dei Musei Civici di Palazzo Farnese. Sostituisce Antonella Gigli, che ha raggiunto la pensione recentemente. La prima uscita pubblica di Iommelli coincide con la presentazione della mostra dedicata ai Fasti di Elisabetta Farnese.

“E’ un problema ricorrente, chi è del posto spesso non conosce le bellezze del posto. Alcuni mi hanno chiesto perché ho scelto Piacenza. Beh, per uno storico dell’arte Piacenza è una città che raccoglie tesori importantissimi. Per gli addetti ai lavori Piacenza è conosciuta per tanti motivi e non ha confini. Basta citare la Madonna Sistina di Raffaello, il Pordenone, la storia dei Farnese. Quindi il Museo di Palazzo Farnese avrà questo compito: raccontare Piacenza ai piacentini, ai non piacentini, agli addetti ai lavori e non solo”.

“Un tema che mi sta molto a cuore è la divulgazione. Spesso, però, quando si parla di divulgazione si pensa ai bambini, e giustamente. Però dobbiamo pensare anche agli adulti. Perché è tutto un effetto a cascata: i bambini portano al museo i genitori, però anche i genitori dovrebbero portare al museo i bambini”.

Antonio Iommelli (nato a Napoli nel 1985), laureato in storia dell’arte presso la Federico II di Napoli (2007), ha continuato gli studi alla Sapienza di Roma, conseguendo con lode la laurea specialistica (2009) con una tesi sul mecenatismo in età barocca della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona.

Socio di Coopculture (2009-15), si è occupato di didattica presso i siti della Soprintendenza Archeologica di Roma e le sedi istituzionali dei Musei Capitolini, Scuderie del Quirinale e Palazzo delle Esposizioni. Vincitore di una borsa di studio bandita da Fondazione Roma (2011), ha frequentato il master in Management delle risorse artistiche e culturali alla IULM.

Iscritto al tribunale come perito d’arte, è consulente per musei, case d’aste, galleristi e collezionisti. È inoltre membro del RAHN, editor dell’Enciclopedia Treccani e agente commerciale de «Il Giornale dell’Arte». I suoi studi, pubblicati su importanti riviste, indagano la produzione artistica tra Roma e Napoli in età moderna, il rapporto tra committenti e artisti, il collezionismo e la circolazione di modelli tra centro e periferia.

L’assessore alla Cultura Christian Fiazza e il direttore scientifico Iommelli hanno annunciato l’apertura, il primo dicembre, della mostra dedicata ai Fasti di Elisabetta Farnese.

Accanto a loro la prof.ssa Valeria Poli, presidente della Sezione piacentina della Deputazione di Storia Patria di Parma e Piacenza, tra i componenti del Comitato scientifico.