In occasione delle imminenti festività natalizie saranno esposte 100 opere provenienti da una prestigiosa collezione piacentina: si potranno ammirare da Sabato 21 Novembre presso la sede di Iori casa d’aste in Viale Dante Alighieri 32 a Piacenza per un evento imperdibile dedicato agli amanti del bello, agli appassionati di storia locale e ai collezionisti d’arte.

Questo appuntamento esclusivo è interamente dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico della città. Il cuore dell’esposizione è costituito da un nucleo selezionato di dipinti firmati da maestri che hanno segnato la storia del Novecento a Piacenza, tra cui Armodio, Asveri, Bot, Cinello, Canepari, Gino Moro, Foppiani, Fornari, Serge Bellonì e Xerra.

Proveniente da un lascito ereditario, questa raccolta privata — conservata con cura nel corso dei decenni e rimasta a lungo lontano dai riflettori — torna finalmente accessibile al pubblico, offrendo una testimonianza autentica e preziosa della scuola pittorica del territorio.

L’iniziativa non rappresenta soltanto un’opportunità per ammirare pezzi unici di grande valore storico e artistico, ma assume anche un profondo significato culturale. Acquisire una di queste opere significa, infatti, farsi custodi di una memoria collettiva.

Per l’occasione, Iori Casa d’Aste si propone come ponte tra passato e futuro, permettendo alle nuove generazioni di collezionisti di svolgere un ruolo attivo nel mantenere viva e tramandare la tradizione artistica locale. Attraverso la piattaforma intuitiva e sicura di Iori Casa d’Aste, i partecipanti potranno esplorare le schede dettagliate delle opere in catalogo, approfondirne la storia e presentare le proprie offerte online comodamente da casa da Sabato 5 a Sabato 12 Dicembre, con la garanzia della massima trasparenza e accessibilità a livello nazionale e internazionale.

L’Asta di Natale rappresenta dunque un’occasione irripetibile per celebrare le feste all’insegna della cultura e per assicurarsi un frammento della storia artistica di Piacenza.