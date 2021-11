Italia Viva inaugura la sede piacentina, ospite Ettore Rosato

Venerdì 26 novembre, alle ore 18.00, in Via Borghetto 2, sarà inaugurata la nuova sede di Italia Viva Piacenza. All’inaugurazione sarà presente l’On. Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva, Vice Presidente della Camera dei Deputati, oltre ai coordinatori provinciali di Italia Viva Piacenza, Emilio Pagani e Manuela Pardi, ai coordinatori cittadini, Loredana Bossi e Matteo Roleri.

Il Presidente Nazionale, sarà a disposizione degli iscritti e di tutta la popolazione, per parlare delle conclusioni del recente evento alla Leopolda. Sabato 27 novembre, dalle ore 11.00, in Via Borghetto 2, saranno presenti gli esponenti regionali di Italia Viva, per parlare delle future iniziative a livello provinciale e regionale. Una due giorni in cui si torna a parlare di politica sul territorio, per un confronto diretto con i cittadini. In tutte e due le giornate sarà possibile formalizzare il tesseramento per il 2022.