Jam Session solidale l’1 gennaio 2023 al Milestone

Dopo una breve pausa natalizia, ritorna la programmazione del Milestone Live Club a partire da domenica 1° gennaio. Una Jam Session in amicizia sarà l’occasione per farsi gli auguri per l’anno nuovo e al tempo stesso aiutare l’associazione “L’albero di Joshua”, che sostiene il prezioso lavoro che la Dottoressa piacentina Francesca Lipeti sta svolgendo da diversi anni ad Ilbissil, in Kenya.

Il programma di questo inizio anno solidale sarà così suddiviso: alle 16:00 si comincerà con la tombolata a cui seguirà la lotteria a premi. Il ricavato di entrambi questi momenti andrà all’associazione della Dr.ssa Lipeti. Oltre alla cifra che verrà raccolta in questo modo, il Piacenza Jazz Club devolverà 1 euro per ogni consumazione fatta al bar (caffè e acqua esclusi). Al termine, alle ore 17:30 ca., si partirà con la Super Jam che vedrà alternarsi sul palco del Milestone tanti musicisti, sia studenti sia professionisti e non è esclusa la partecipazione di un ospite speciale. L’ingresso è gratuito con la tessera del club (o ANSPI), che è possibile ottenere anche all’ingresso.

Francesca Lipeti, medico piacentino, specializzato in Medicina tropicale a Liverpool (Gran Bretagna), dal 1994 si adopera con tenacia e laica vocazione per l’aiuto e la condivisione dei grandi problemi del popolo Maasai.

Sino ad ottobre 2014 ha gestito il presidio sanitario di Lengesim, sperduto villaggio nella Savana sud-occidentale, a cinque ore di auto da Nairobi (Kenya). Un impegno che, nel 2004, le è valso il premio per la Pace della Provincia di Piacenza “Livia Cagnani”, nel 2006 “L’angil dal Dom”, assegnato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano ai piacentini che si sono distinti per la loro opera meritoria fuori dall’Italia. Il 17 ottobre 2009 le è stato attribuito il premio “Cuore Amico” dell’Associazione di Brescia “Cuore Amico Fraternità Onlus”, un Nobel per i missionari italiani nel mondo. La Dr.ssa Lipeti dal febbraio 2015 si è trasferita a Ilbissil, una cittadina situata sempre in Kenya, al confine con la Tanzania, per portare qui non solo la sua attività di medico missionario, ma anche per promuovere iniziative sociali e umanitarie a beneficio in particolare di donne, ragazze e bambini.