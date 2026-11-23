“Legittima, condivisibile e indispensabile la richiesta di residenti, commercianti e associazioni di un presidio di polizia locale nel centro storico di Piacenza che sta purtroppo registrando ripetuti e sempre più gravi episodi di microcriminalità, degrado e insicurezza”. Inizia così la nota di Patrizia Barbieri, Gruppo consiliare Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi.

“Il presidio di polizia locale che nel febbraio 2021 avevamo aperto sotto Palazzo Gotico ai tempi della nostra Amministrazione, voleva già essere una misura preventiva rispetto ad una situazione di degrado che stava dando le prime avvisaglie (considerate però da chi ci è succeduto un’eccessiva preoccupazione per una “insicurezza percepita”). Purtroppo il presidio e’ stato così immediatamente chiuso dalla Giunta Tarasconi. Oggi paghiamo le conseguenze anche di questa anacronistica e superficiale decisione”.

“Nel perorare e sostenere quindi il grido di allarme di chi vive e frequenta il centro città, voglio esprimere la mia piena solidarietà a Massimo Bassi, vittima nei giorni scorsi di una feroce e inaccettabile aggressione”.