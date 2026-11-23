Incidente stradale lungo la Statale 10, in località Campo d’Oro, nella zona di Castel San Giovanni. Tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato il ferimento di quattro persone, tra cui una bambina di 11 anni.

Nell’impatto, la cui dinamica è ancora da chiarire, una Fiat Panda è uscita di strada, con il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dalla vettura e lo hanno affidato ai sanitari del 118.

Tutti e quattro i feriti sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente.