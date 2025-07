Karate – Sofia Bouraya settima alla Coppa del Mondo WFK di Porec

Grande risultato dell’atleta Sofia Bouraya alla Coppa del mondo WKF, competizione internazionale che si è tenuta dal 25 al 28 giugno a Porec (Croazia). Alla prestigiosa competizione mondiale riservata alle classi under 21, Junior, cadetti ed under 14 hanno preso parte 3250 atleti di 78 nazioni di tutti i continenti.

La portacolori piacentina allenata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli e dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni ha gareggiato nella categoria Junior – 59 kg. che contava 80 agguerrite avversarie.

Il direttore tecnico Gian Luigi Boselli esprime grande soddisfazione per questo risultato “planetario” ancora più strepitoso considerando che Sofia è rientrata in allenamento da un mese e mezzo dopo un infortunio al ginocchio che l’aveva tenuta lontana dalle gare e senza allenamenti per almeno 4 mesi.

Il cammino di Sofia

Nel primo incontro ha battuto l’atleta della Croazia per 2 a 0 che aveva vinto poco prima con l’atleta tedesca (già nazionale della Germania). Al secondo incontro ha battuto per 2 a 0 l’atleta della Norvegia. Al terzo incontro ha battuto per 1 a 0 l’atleta della Bulgaria.

Successivamente ai quarti di finale (finale della sua poul) ha perso di misura per 2 a 1 con l’atleta n. 6 del ranking mondiale (sempre della Croazia) che poi si è aggiudicata la medaglia d’oro alla Coppa del mondo. Nel ripescaggio ha perso di misura dall’atleta della Macedonia classificandosi al settimo posto.

