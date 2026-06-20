La Croce Rossa festeggia 160 anni, la grande festa sul Pubblico Passeggio – FOTO e AUDIO

Una giornata all’insegna della solidarietà, della condivisione e della vicinanza alla comunità. Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza celebrare i suoi 160 anni di attività con una giornata di festa sul Pubblico Passeggio.

Numerosi cittadini hanno accolto l’invito della Croce Rossa partecipando alle iniziative proposte nel corso della giornata, trasformando l’anniversario in una grande festa aperta alla città. Famiglie, bambini, volontari e curiosi hanno animato gli spazi dedicati alle attività informative e dimostrative, confermando il forte legame che da sempre unisce l’associazione al territorio piacentino.

Particolarmente apprezzate sono state le attività rivolte ai più piccoli, che hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del volontariato attraverso momenti educativi e ricreativi. Grande interesse ha suscitato anche la rilevazione gratuita dei parametri vitali, servizio che ha permesso a molti cittadini di ricevere informazioni utili per la prevenzione e la tutela della salute.

Nel corso della manifestazione i visitatori hanno potuto visitare gli stand informativi e osservare da vicino i mezzi operativi utilizzati quotidianamente dalla Croce Rossa nelle attività di soccorso e assistenza. Un’occasione importante per comprendere meglio il lavoro svolto dai volontari e dagli operatori che ogni giorno intervengono al servizio della collettività.

L’evento ha rappresentato non solo una celebrazione di un importante traguardo storico, ma anche un momento per raccontare il presente e il futuro della Croce Rossa piacentina. Dal 1866 l’associazione è infatti al fianco delle persone più fragili e delle comunità locali, portando avanti con impegno i principi di umanità, solidarietà e assistenza che ne caratterizzano la missione.

“Oggi festeggiamo sì i nostri 160 anni del Comitato di Piacenza; quindi, è un’immensa gratitudine che vogliamo riconoscere a questa città, una città a cui vogliamo bene, a cui vogliamo dare un grosso contributo con la nostra forma di volontariato. Croce Rossa è sempre stata conosciuta come attività di emergenza, ma in realtà ci sono molti ambiti in cui Croce Rossa opera e qui sul Facsal si ha la possibilità oggi di verificare tutti questi ambiti che vanno dalle attività dei giovani che all’emergenza, inclusa l’attività degli operatori del sorriso, delle unità cinofile. Quindi venendo a trovarci i cittadini hanno la possibilità di farci tutte le domande possibili e soddisfare tutte le proprie curiosità“, ha detto Giuseppe Colla, presidente provinciale della Croce Rossa.

Una ricorrenza celebrata con entusiasmo e partecipazione, che ha saputo unire memoria storica, impegno civile e spirito di comunità, guardando con fiducia alle sfide future.

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