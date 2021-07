La Gas Sales Bluenergy si rinnova nel solco della tradizione: svelato il nuovo logo

Nel giorno del suo terzo compleanno Gas Sales Piacenza ha svelato la sua nuova identità, che esalta i valori fondanti del Club e rafforza ancora di più il forte legame con la città di Piacenza. Il nuovo logo, presentato nella Sala del Consiglio del Comune di Piacenza è stato realizzato da Laura Foramitti – Graphic Designer Bluenergy e accompagnerà i biancorossi a partire dalla stagione sportiva 2021/2022, la terza consecutiva nel campionato di SuperLega.

Una nuova veste grafica, più accattivante e moderna, che non dimentica la tradizione e il legame intrinseco tra Club, città e tifosi: non a caso, infatti, il nuovo simbolo di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza incarna quei valori che esprimono il forte radicamento della squadra al proprio territorio.

L’idea del lupo è tratta dalla citazione dello stemma della città di Piacenza con la sua lupa capitolina e sposa perfettamente i valori del team: forza, determinazione, energia, capacità di fare gruppo e lealtà verso gli altri. Un simbolo iconico che incarna pienamente il grande spirito di coesione che da sempre accomuna Gas Sales Energia e Bluenergy, rispettivamente fondatori e main sponsor della squadra.

Inoltre, il lupo è anche il simbolo della storica tifoseria piacentina, i Lupi Biancorossi. Un riferimento in più, quindi, che sottolinea lo stretto rapporto anche tra Club e sostenitori che si è consolidato in questi anni.

Accanto ad esso, una palla che compenetra il lupo e che identifica il volley. Infine, l’inserimento dei nominativi dei due Main Sponsor, ben leggibili e incastonati a sostegno del logo.

“Nel giorno in cui ricorre il compleanno di questa Società siamo qui a celebrare un momento importante, in cui si sottolinea ancora una volta il profondo legame tra squadra e città. Desidero esprimere un ringraziamento speciale alla famiglia Curti per il grande lavoro portato avanti in questi anni. L’amore per lo sport e per il territorio, unito alla determinazione e allo spirito di fare squadra e al supporto messo in campo anche da Banca di Piacenza, hanno permesso di raggiungere un grande risultato. Un ringraziamento anche al consigliere Ultori per l’importante contributo dato in quel 2018. In questo giorno voglio portare il ringraziamento di tutta la comunità piacentina che desidero estendere anche ai Lupi Biancorossi, i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto e vicinanza alla squadra dimostrando un grande amore e attaccamento”.