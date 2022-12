La punta del mio naso in scena il 27 dicembre per la rassegna Rido Sogno e Volo

Martedì 27 dicembre prosegue Rido Sogno e Volo, la Rassegna di Clown Teatro Circo Contemporaneo di Manicomics a Piacenza. Lo spettacolo previsto alle ore 21 del KOLEKTIVO KONIKA si intitola “La punta del mio naso”, di e con Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marì­, Jùlìa Clarà Badosa, Michela Fiorani e Shakti Olaizola

Torniamo alle origini per ricostruire una memoria comune. Abitudini apparentemente senza senso, che però danno logica alla nostra maniera di essere. Sei corpi in gioco, sei mondi. Alla deriva verso una realtà condivisa. Ci aiutiamo, ci sosteniamo, ci portiamo, ci spingiamo e scivoliamo.

Mano a mano e canto come opportunità per deformare il tutto e invitarvi a conoscere le nostre peculiarità da vicino.

LA COMPAGNIA

Questo collettivo nasce dalla necessità di unirci in comunità per creare, crescere come artiste e per poter indagare all’interno della disciplina del portes acrobatico. Siamo Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marì­, Jùlìa Clarà Badosa, Michela Fiorani e Shakti Olaizola. Sei acrobate che vivono tra Bilbao, Barcellona, Santiago de Compostela e Italia. Ciascuna ha fatto il proprio percorso nel mondo del Circo e ora ci uniamo per mettere in comune la nostra passione e portare avanti questo progetto situato tra Euskadi e Catalunya.

BIGLIETTO INTERO 12€ – BIGLIETTO RIDOTTO 8€

INFO e prenotazioni +39 3331741885 – info@manicomics.it