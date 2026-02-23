Sorpreso a rubare su un’auto, ladro aggredisce il proprietario ma viene bloccato e arrestato

È stato sorpreso mentre armeggiava nel vano motore: ha provato ad allontanarsi spintonando la vittima, ma è stato fermato. Sequestrato un attrezzo da scasso.

Nel tardo pomeriggio di sabato 21 febbraio, a Pontenure, un uomo è stato sorpreso mentre tentava di smontare il cofano motore o comunque qualche pezzo dello stesso motore di un’autovettura parcheggiata in una via della zona. A notarlo è stato il marito della proprietaria dell’auto parcheggiata nei pressi della propria abitazione che si è accorto dell’azione e che lo ha visto armeggiare nel vano motore e ha immediatamente cercato di fermarlo.

Alla reazione del cittadino, l’uomo – un 38enne di origini ucraine e che non comprendeva e parlava la lingua italiana, ha spintonato la persona intervenuta nel tentativo di allontanarlo. Nonostante ciò, è stato trattenuto e, contestualmente, è stata richiesta assistenza dei carabinieri al 112.

Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino, che hanno preso in consegna l’uomo – fermato dal privato cittadino – e hanno effettuato le verifiche immediate. I militari hanno anche recuperato e sottoposto a sequestro l’attrezzo utilizzato per l’azione, una specie di cacciavite.

Conclusi gli accertamenti iniziali, il 38enne è stato accompagnato in caserma dai carabinieri, dove sono state svolte le formalità di rito e sono stati redatti gli atti. Poiché l’uomo non comprendeva la lingua italiana, le attività sono state svolte con l’ausilio di un interprete. Informata l’Autorità Giudiziaria, i carabinieri hanno proceduto all’arresto per tentata rapina impropria e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

