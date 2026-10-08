L’appello: “Onorevoli Foti e Bersani, sabato le donne ucraine in piazza Duomo hanno bisogno della Vostra solidarietà”

“Sabato 10 ottobre in piazza Duomo a Piacenza alle ore 15 si terrà la manifestazione dell’ Associazione ucraina “Nadiya odv” che titola: ” oOeshky: oltre 2.000 civili in trappola. serve subito un corridoio umanitario”. Si tratta di una gravissima emergenza che sta vivendo la popolazione di Oleshky in cui oltre 2.000 civili ( di cui circa 50 bambini) sono in trappola”. Inizia così l’appello di Claudia Gnocchi, Consigliera Capogruppo Gruppo Misto.

LA NOTA

In questa area mancano completamente cibo, acqua potabile e medicinali; i rifornimenti alimentari sono fermi da fine maggio e, sia L’ONU che l’Ucraina, denunciano il blocco delle evacuazioni e gli attacchi dei droni russi sui civili.

Le persone vivono sotto il costante attacco di bombardamenti e droni FPV che mettono a rischio chiunque tenti di muoversi anche solo per cercare cibo o acqua.

Molti cercano la fuga attraversando autonomamente i campi minati e rischiando di essere colpiti dai droni, pur di non rimanere nella “trappola mortale” della città.

La popolazione locale è stremata dalla fame.

L’appello alle istituzioni per un corridoio umanitario a Oleshky

Come ho sostenuto nel mio intervento nel Consiglio Comunale di giovedì 8 ottobre è necessario che le Istituzioni locali e nazionali si attivino attraverso tutti i canali istituzionali per dar voce a questa tragedia ed esercitare la dovuta pressione diplomatica.

A Palazzo Farnese l’incontro “Magnifica Humanitas” con Bersani e Foti

Nella stessa giornata sempre alle ore 15 si terrà a Palazzo Farnese l’incontro “Magnifica Humanitas. Custodire le relazioni nel tempo dell’intelligenza artificiale”, momento di riflessione dedicato alle tematiche sociali, politiche ed etiche sollevate dalla Enciclica di Leone XIV promosso sotto l’egida della Presidenza del Consiglio Comunale e del Coordinamento Provinciale della Rete di Trieste, che vedrà la partecipazione del coordinatore Luigi Capra e i prestigiosi interventi di Pierluigi Bersani e Tommaso Foti oltre ai contributi di Patrizia Calza e Massimo Trespidi.

L’invito a posticipare gli interventi per portare solidarietà in piazza Duomo

Credo che la concomitanza dei due eventi sia un’ occasione evidente per manifestare una concreta solidarietà da cittadini: invito questi prestigiosi ospiti a posticipare di mezz’ora i loro interventi per portare personalmente in piazza Duomo la loro e nostra solidarietà e vicinanza.