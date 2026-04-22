Lavoratore travolto da un treno, ordinanza del Comune verso Rete Ferroviaria Italiana: “Urgente intervenire”

Il Comune di Piacenza ha emesso un’ordinanza nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per la messa in sicurezza immediata di un tratto di ferrovia compreso tra via Martelli e via Francesco Maria Bazzani, a seguito delle criticità emerse durante un sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi.

Lo stesso sopralluogo si inseriva in un contesto e in un momento particolarmente delicati alla luce della recente tragedia avvenuta proprio in quell’area tra San Lazzaro e Montale, dove un giovane è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari per raggiungere il luogo di lavoro.

LA NOTA DEL COMUNE

Nel corso delle verifiche, il personale del settore Pianificazione strategica del Comune ha riscontrato condizioni di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica legate in particolare allo stato deteriorato della recinzione lungo via Bazzani, con pali deformati in più punti, e alla presenza di un varco accessibile attraverso un sentiero, che consente l’ingresso non autorizzato all’area ferroviaria.

Alla luce di questi elementi, l’Amministrazione comunale ha disposto un intervento urgente, richiamando RFI alle proprie responsabilità in materia di sicurezza delle infrastrutture. L’ordinanza impone infatti l’immediata installazione o il ripristino di una recinzione idonea con l’obiettivo di impedire gli accessi e garantire condizioni adeguate di sicurezza. Il provvedimento si fonda sulle normative vigenti che attribuiscono al gestore ferroviario l’obbligo di proteggere le aree di esercizio e prevenire situazioni di rischio attraverso opere adeguate di delimitazione e manutenzione.

La necessità di intervenire con tempestività è legata al rischio concreto che persone (e anche animali) possano accedere all’area ferroviaria, con possibili conseguenze gravi sia per la sicurezza pubblica sia per la regolarità del servizio. Proprio alla luce di quanto accaduto nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale sottolinea la necessità di prevenire ogni possibile situazione di rischio attraverso interventi puntuali e tempestivi, a tutela della sicurezza dei cittadini. Il Comune, attraverso i propri uffici tecnici e la Polizia Locale, monitorerà l’esecuzione dell’ordinanza, verificando che vengano adottate in tempi rapidi tutte le misure necessarie.

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