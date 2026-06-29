Polizia, due nuovi funzionari assegnati alla questura di Piacenza

Il Questore Dr. Gianpaolo Bonafini ha accolto due nuovi funzionari assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Piacenza: il Commissario Dr.ssa Martina DI LAURO e il Commissario Dr. Francesco PEDACE.

Di Lauro

Il Commissario Dr.ssa Martina Di Lauro, nata a Napoli, ha conseguito nel 2020 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Firenze. Da giugno 2023 a dicembre 2024 ha frequentato il 17° corso per Vice Ispettori presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto per poi essere assegnata, da gennaio 2025 a giugno 2025 presso la Divisione Anticrimine della Questura di Massa Carrara.

Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114° corso di Formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in “Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza”.

Pedace

Il Commissario Dr. Francesco Pedace, nato a Vasto (CH) ha conseguito nel 2014 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Carlo Bo di Urbino (PU), e nel 2022 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense presso la Corte d’appello di L’Aquila. Da giugno 2018 a febbraio 2019 ha frequentato il 202°esimo corso per allievi agenti della Polizia di Stato presso la Scuola di Peschiera del Garda, per poi essere assegnato a Roma presso il Commissariato sezionale Viminale.

Invece, da febbraio 2022 a settembre 2024 ha prestato servizio presso la Questura di Rimini e successivamente da settembre 2024 a dicembre 2024 presso il Commissariato distaccato di Vasto (CH).

Da gennaio 2025 a giugno 2025 ha iniziato il corso per vice-ispettori della Polizia di Stato presso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto per poi transitare, in quanto vincitore del concorso per Commissari della Polizia di Stato, alla Scuola Superiore di Polizia a Roma, frequentando il 114° Corso conseguendo il Master di II livello in “Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza”.

Il Questore ha rivolto ai funzionari neo-assegnati i migliori auguri per l’inizio di un percorso professionale al servizio della comunità, in attesa di individuare per loro l’ufficio di cui saranno chiamati a svolgere le funzioni di dirigente.

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