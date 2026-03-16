Referendum sulla giustizia e “Le ragioni per un giusto sì”, webinar il 19 marzo

Il 19 marzo webinar di approfondimento sulla riforma costituzionale: “Le ragioni per un giusto sì”.
Il Comitato per il Sì invita a un webinar di approfondimento sulla riforma costituzionale il 19 marzo, con interventi di prestigiosi relatori.
Il programma prevede gli interventi di:
- Dr. Ignazio Cantoni, Alleanza Cattolica: un’esperienza di impegno civico e culturale a sostegno del Sì
- Prof. Salvatore Abruzzese, Ordinario di Sociologia dei processi culturali, Università di Trento: un’analisi sociologica della riforma costituzionale e delle sue implicazioni
- Dr. Giovanni Lippa, Giurista, Confederazione UGL: il sostegno dei sindacalisti alla riforma costituzionale
- Modera: Sen. Massimo Polledri, Presidente Comitato per il Sì
Il webinar rappresenta un’opportunità unica per comprendere le ragioni del Sì e discutere con esperti della riforma costituzionale.
Il Prof. Abruzzese, noto sociologo, porterà la sua esperienza e competenza per analizzare la riforma costituzionale e le sue implicazioni. Inoltre, il sostegno di cattolici e sindacalisti alla riforma costituzionale sarà illustrato dagli interventi del Dr. Cantoni e del Dr. Lippa.
Occorre collegarsi al webinar
Link Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86843896733?pwd=KeF8wBazwlrqiBNaSkiCFVeaM7ZSYs.1
ID riunione: 868 4389 6733
Codice di accesso: 234035