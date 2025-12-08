L’enigma degli Etruschi nel Piacentino, nuovo incontro con l’architetto Bissi il 10 dicembre.
E’ vero che Piacenza fu fondata in epoca remotissima dal principe Placentulo, esule dalla città di Troia? Come nacque questa antica tradizione? Su quali basi letterarie si fonda? Nel mito di Placentulo si possono nascondere indizi concreti riguardo all’origine etrusca di Piacenza? Quali reperti suggeriscono l’antica presenza degli Etruschi, dei Celti e dei Liguri in città e nel territorio circostante?
A queste e ad altre domande appassionanti darà risposta l’architetto Manrico Bissi nel corso del nuovo incontro che si terrà mercoledì prossimo 10 dicembre alle ore 18 presso il Circolo dell’Unione. Un percorso che si snoderà tra Storia, Archeologia e Mito, alla scoperta del Passato più remoto di Piacenza.
Al termine dell’incontro seguirà un piacevole apericena (euro 25,00 a persona) per il qualesi chiede di confermare l’adesione entro il 9 dicembre telefonando ai numeri 0523/693811 o 335/6575874 oppure scrivendo a circolounionepiacenza1928@gmail.com
Ingresso libero presso Circolo dell’Unione di Piacenza Piazza Cavalli, 68.