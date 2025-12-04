Un pomeriggio insieme, il future lab “Entra nel Flow” all’Istituto Volta

Venerdì 28 novembre si è svolto il laboratorio partecipato “Entra nel Flow: Immaginiamo il Futuro Migliore” all’Istituto tecnico commerciale “Alessandro Volta” di Borgonovo. L’evento ha coinvolto istituzioni, organizzazioni, associazioni, cittadini, ragazze e ragazzi in uno spazio dedicato a immaginare percorsi di cambiamento e nuove idee per rafforzare il legame del territorio con la Casa della Comunità.

Un lunghissimo pomeriggio che ha visto prendere vita in un primo momento al mini- future lab dal titolo “Costruiamo l’albero dei sogni”, con attività di animazione per bambini e bambine, le cui creazioni sono state integrate in quella finale, e a seguire le rappresentazioni teatrali “Il Campo della Giustizia” e “Quali Utopie?” della compagnia Manicomics, con momenti di confronto sulle distopie e le utopie raccolte tra il pubblico.

Un lavoro proseguito fino al momento dell’open bar buffet offerto da L’Ippogrifo, e che poi è ripreso con l’avvio dei gruppi di lavoro per individuare percorsi condivisi di cambiamento, mentre si svolgeva anche il secondo laboratorio di animazione “Il Burattino dei Sogni” per i bambini. Al termine di questo percorso è stato il momento della restituzione in plenaria dei lavori dei gruppi, seguita dai saluti istituzionali di diversi amministratori comunali della provincia di Piacenza, fino ad arrivare alla conclusione con il concerto del gruppo “Eclipse”, band composta da tantissimi studenti del Polo Volta.

I promotori

L’iniziativa è stata promossa dal Distretto di Ponente dell’Azienda Usl di Piacenza e dal Centro Servizi per il Volontariato – sede di Piacenza, in collaborazione con Consorzio Sol.Co. Piacenza, L’Ippogrifo, MenteViva, Coopselios, Officine Gutenberg, Eureka, Comitati consultivi misti e Fondazione La Ricerca.

