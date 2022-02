Ludovica Cella (Federalberghi Piacenza): “Identificare le strutture extra alberghiere poco chiare che potrebbero favorire lo sviluppo della criminalità” – AUDIO

Turismo, Ludovica Cella (Federalberghi Piacenza): “Identificare le strutture extra alberghiere poco chiare che potrebbero favorire lo sviluppo della criminalità”.

Il Presidente di Federalberghi Piacenza è intervenuto dopo la notizia del provvedimento di sospensione della licenza a carico di un Bed and Breakfast di via Colombo a Piacenza. La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente due cittadini albanesi, domiciliati all’interno di una stanza della struttura, dove avevano allestito una vera e propria postazione di stoccaggio di cocaina.

Secondo Ludovica Cella va fatta una netta distinzione tra Hotel e altre strutture. “Noi già da anni segnaliamo che questo continuo nascere di situazioni extra alberghiere, poco regolamentate e di cui non si capisce bene l’origine, sarebbero state un ottimo ambiente per sviluppare la criminalità locale. Il non avere controlli di nessun tipo è una cosa ormai conosciuta da chi delinque e tende a insidiarsi proprio in questi posti”

E’ una battaglia che portate avanti da tempo

“Sì! La stiamo facendo per cercare di trovare un sistema di avere la garanzia dell’esistenza di queste strutture. Il Comune deve dare un codice identificativo così da riconoscerle. Noi albergatori abbiamo l’obbligo, cosa che varrebbe per tutti del settore, di mandare ogni 6 ore tutti i dati alla Questura. Questo fatto permette alla forze dell’ordine di intervenire dove serve. Invece se questi dati non vengono comunicati, ovviamente si crea un sottobosco non troppo positivo”.

A Radio Sound è intervenuta anche Sabrina Baldini titolare di Euro Hotel che si trova proprio in via Colombo, area del fatto di cronaca che ha riguardato un Bed and Breakfast. “Voglio chiarire che non si tratta della mia struttura perché negli articoli si era parlato di hotel di via Colombo e come struttura di questo tipo in quella strada ci sono solo io. Ci vuole chiarezza: gli hotel sono una cosa e le altre tipologie sono extra alberghiere. Si tratta di strutture affitta camere che negli ultimi anni si sono espanse notevolmente”.

