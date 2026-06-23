Piacenza celebra il suo Patrono, un ricco programma per le Manifestazioni Antoniniane

Si è tenuta stamane, presso il salone Pierluigi di Palazzo Farnese, la conferenza stampa di presentazione delle Manifestazioni Antoniniane. Accanto all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, a illustrare gli eventi in programma sono intervenuti don Davide Maloberti, amministratore parrocchiale della basilica di Sant’Antonino, il razdor della Famiglia Piasinteina Danilo Anelli, la direttrice dell’Archivio di Stato e dell’Archivio capitolare di Sant’Antonino Anna Riva, la presidente dell’associazione culturale “Piacenza nel cuore” Marilena Massarini, la presidente di “Piacenza nel mondo” Patrizia Bernelich, per l’orchestra Musicalia la presidente Cecilia Pronti e il direttore Franco Marzaroli, Renza Malchiodi per Africa Mission, la giornalista Barbara Sartori e i rappresentanti del Touring Club Italiano.In allegato una foto della conferenza stampa e il volantino ufficiale delle Manifestazioni Antoniniane.

LE MANIFESTAZIONI ANTONINIANE

Piacenza si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi della sua tradizione religiosa e civile con le Manifestazioni Antoniniane 2026, il ricco calendario di iniziative organizzato in occasione della festa di Sant’Antonino, patrono della città. Un programma che intreccia spiritualità, cultura, musica e valorizzazione del patrimonio storico cittadino, coinvolgendo luoghi simbolo come la Basilica di Sant’Antonino, Palazzo Farnese, Piazza Cavalli e il centro storico.

Le celebrazioni prenderanno il via già nei giorni precedenti alla festa patronale con momenti di preghiera e riflessione. Martedì 30 giugno, alle ore 19, si terrà la celebrazione dei Vespri con una preghiera dedicata agli evangelizzatori – genitori, catechisti, educatori e operatori della comunicazione – seguita da un aperitivo nel chiostro. Analogo appuntamento mercoledì 1° luglio con l’adorazione eucaristica dedicata alla Chiesa e alla pace.

Tra gli eventi culturali in programma spicca il concerto “Angeliche risonanze”, in calendario lunedì 29 giugno nella Basilica di Sant’Antonino, con Cristina Gliozzo al flauto, Benoit Tisserand all’organo e la partecipazione della cantante Sara Valenti. Giovedì 2 luglio il Cortile di Palazzo Farnese ospiterà invece l’Orchestra MusicAlia in concerto, diretta da Franco Marzaroli e Alessandra Capelli.

Particolarmente significativo l’incontro-dialogo in programma venerdì 3 luglio alla Sala dei Teatini dal titolo “L’amore vince la paura. Storie di martiri dagli inizi del cristianesimo ai testimoni piacentini suor Leonella Sgorbati e don Giuseppe Beotti”. All’iniziativa interverranno don Angelo Romano, relatore generale del Dicastero delle Cause dei Santi, suor Lucia Bortolomasi e Patrizia Calza, sindaco di Gragnano, con la moderazione della giornalista Barbara Sartori.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà sabato 4 luglio, giornata dedicata al Santo Patrono. La mattina si aprirà con le Lodi mattutine, la benedizione della “lavanda della solidarietà” e la colazione comunitaria. Seguiranno le celebrazioni eucaristiche presiedute da don Antonino Scaglia e don Pietro Dotti.

Alle ore 10 la Banda Ponchielli attraverserà il centro cittadino fino a piazza Sant’Antonino, dove alle 10.45 è prevista l’accoglienza delle autorità. Alle ore 11 si terrà la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto. Durante la cerimonia saranno consegnati il tradizionale cero in onore del Patrono e l’onorificenza “Antonino d’Oro 2026”, riconoscimento simbolo dell’impegno a favore della comunità piacentina.

La giornata si concluderà con la Messa delle ore 18 in memoria del beato don Giuseppe Beotti, di don Giuseppe Borea e di tutti i martiri della Fede e della Resistenza.

Accanto agli appuntamenti religiosi, il programma propone numerose iniziative collaterali. Dal 27 giugno al 2 agosto il chiostro della Basilica ospiterà la mostra “Acqua Km Zero”, curata da Africa Mission. Sabato 4 luglio il centro storico accoglierà inoltre la tradizionale Fiera di Sant’Antonino, aperta dalle 7 alle 24, mentre l’Oratorio di Santa Maria in Cortina sarà visitabile grazie alla collaborazione del Touring Club Italiano.

Sempre nella giornata del 4 luglio sarà possibile partecipare alle visite guidate della mostra “Gregorio X: la vita e i documenti inediti nella Basilica di Sant’Antonino”, curata da Giacomo Nicelli, Anna Riva e Patrizia Vezzosi. In serata, Piazza Cavalli farà da cornice a “Piacenza nel cuore”, rassegna della canzone dialettale piacentina con Marilena Massarini.

Le Manifestazioni Antoniniane rappresentano così un’importante occasione per riscoprire le radici storiche, religiose e culturali della città, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso che unisce fede, memoria e partecipazione comunitaria.

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