Mantova – Piacenza 1-2, è il primo successo per i biancorossi!

Il Piacenza trova la prima vittoria stagionale e lo fa con personalità al “Mantelli” di Mantova, superando i lombardi per 2-1. La gara è vibrante e molto combattuta a livello fisico, ma tutt’altro che spettacolare. Questo non significa che in quel di Mantova, davanti al tifo di almeno 200 sostenitori biancorossi che hanno accompagnato la squadra in questa trasferta, non siano mancate le emozioni.

La prima frazione si chiude senza reti, ma con un’occasione per parte. Mensah fallisce il vantaggio per virgiliani, i biancorossi reclamano per un gol fantasma su un tiro cross di Morra su cui la deviazione di Ingegneri, secondo il direttore di gara, non varca totalmente la linea di porta. Sono importanti le proteste degli uomini di Scazzola.

La ripresa continua sulla falsa riga del primo tempo, ma la gara si accende improvvisamente al 73′: Gonzi entra in area dalla destra e con un siluro terra – area batte il portiere. Nemmeno il tempo di esultare e c’è il pareggio dei locali: De Francesco scambia con Yobeah e fredda Tintori. Questa volta però, dopo aver seminato bene nelle ultime tre gare, gli uomini di Scazzola decidono che è tempo di raccogliere i frutti del proprio lavoro. Lo fanno anche con un pizzico di fortuna. All’83 è Gonzi a far partire un cross teso su cui arriva la deviazione di Gerbaudo per il definitivo 2-1 dei piacentini, oro non più ultimi in classifica.

La partita

Secondo tempo

Finisce qui!!!

80′ Piacenza in vantaggio!! Cross di Gonzi, Gerbaudo devia involontariamente e il pallone carambola in rete. Mantova – Piacenza 1-2

Mantova che ora sfiora il vantaggio, cross dalla destra e Guccione di testa non trova il bersaglio.

75′ De Fancesco triangola con Yeboah entra in area e batte imparabilmente Tintori. 1-1 al Martelli

73′ Gonzi porta in vantaggio il Piacenza!!!! Juri Gonzi entra in area dalla destra e tira un missile terra area sotto la traversa. Mantova – Piacenza 0-1

71′ Esce Cesarini entra Rossetti

67′ Altra occasione per il Mantova, Guccione serve Mensah e Masetti devia in corner, quinto corner per i lombardi. Nulla da segnalare sugli sviluppi.

63′ Entra Silvestro per Ingeniere.

58′ Corner per il Piacenza. La palla finisce sulla coscia di Cosenza che la colpisce da due passi, ma il portiere riesce a bloccare. Altra occasionissima per il Piacenza

50′ Calcio di punizione per il Mantova dalla trequarti centrale biancorossa. C’è il rinvio della difesa.

47′ Occasione per il Mantova. Pierobon ci prova da fuori area, una conclusione rasoterra. Tintori blocca in due tempi.

Inizia la ripresa.

Esce Rizza entra Capoferri (Piacenza).

Primo tempo

Finisce il primo tempo

42′ Occasionissima per il Piacenza con Morra che la mette in mezzo. Ingegneri la colpisce malissimo e commette una quasi autorete. Il Piacenza protesta perché sostiene che il pallone avesse varcato totalmente la linea di porta, ma l’arbitro non è di questo avviso.

38′ Cesarini prova ad andar via in velocità ai difensori, poi prova il pallonetto. Conclusione fuori misura.

31′ Procaccio si invola sulla sinistra, la mette in mezzo per Mensah che in corsa spara alto.

29′ Quinto corner per il Piacenza, ma il cross è troppo basso e finisce tra i piedi dei difensori lombardi. Piacenza che passa al 3-5-2.

27′ Ammonito Rizza per fallo su Guccione



20′ Ennesima incursione sulla destra del Mantova che ottiene un altro corner. Guccione la mette in mezzo, sul secondo palo c’è stato un tentativo da due passi di Ingegneri: è fondamentale la respinta con i piedi di Tintori.

19′ Corner per il Mantova, la conclusione dal limite di Procaccio, ma un difensore biancorosso rimpalla con il corpo la conclusione.

16′ Morra si gira in un fazzoletto e guadagna il terzo corner per il Piacenza. A seguito del corner Persi calcia da fuori ed ottiene il quarto corner, vista la deviazione del portiere. Sulijc la mette in mezzo , ma il Mantova ha buon gioco nel rinvio.

4′ Cross di Nava dalla sinistra, bella girata di Morra, un difensore devia in corner.

3′ Primo corner per il Piacenza

Piacenza in maglia scura, classica maglia rossa bardata per i locali.

Le formazioni

Mantova (4-2-3-1) Chiorra, Pinton, Ghilardi, Ingegneri, Panizzi, Gerbaudo, De Francesco, Guccione, Procaccio, Pierobon, Mensah. All Corrent.

A disposizione: Malaguti, Tosi, Matteucci, Iotti, Paudice,

Piacenza (4-4-2): Tintori, Nava, Cosenza, Masetti, Munari, Persia, Sulijc, Gonzi, Rizza, Cesarini, Morra. All. Scazzola