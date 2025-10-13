Manuel Radaelli è il nuovo responsabile provinciale di Assocasa Piacenza

Nell’ambito del rinnovo delle cariche territoriali, il Vice Segretario Nazionale dell’Associazione Sindacale per la Casa, l’Ambiente e il Territorio Ettore Rivabella, su autorizzazione del Segretario Nazionale Gaetano Vassallo, ha nominato Manuel Radaelli alla massima carica provinciale.

Persona conosciuta ed apprezzata per la sua pluriennale attività di tutela e salvaguardia dei legittimi diritti degli inquilini delle Case Popolari e non solo, Manuel Radaelli assume questo importante incarico da protagonista in quanto già Presidente della Associazione Rete – Casa e Sociale. Persona poliedrica e impegnato nel sociale, svolge la sua attività solidale anche distribuendo periodicamente aiuti di vario genere alle famiglie in stato di necessità dei quartieri popolari di Piacenza, offrendo anche servizi quali l’aiuto per l’accesso alle graduatorie ERP e assistenza per questioni inerenti alle problematiche tra inquilini e proprietari.

Il Segretario Regionale per l’Emilia Romagna Massimiliano Uccelli nel presentare il nuovo dirigente del sindacato ha dichiarato che ASSOCASA ” è fortemente impegnata sul fronte dell’emergenza casa e con Manuel Radaelli faremo indubbiamente un salto di qualità. Vogliamo continuare a stare tra la gente recependo le necessità e i bisogni di fasce di popolazione particolarmente deboli e ulteriormente messe in difficoltà dalla mancanza di un reale Piano Casa Territoriale.

“Entrando nel merito delle questioni irrisolte, ASSOCASA auspica un incremento degli accordi sui canoni agevolati e migliori politiche sugli alloggi popolari. E’ giusto che gli assegnatari paghino il canone, ma si deve assicurare a tutti un’abitazione dignitosa, sono troppe le case popolari fatiscenti o comunque con criticità irrisolte da parecchio tempo. Siamo convinti che la strada giusta sia quella della riqualificazione e delle nuove costruzioni. Una strada che crea lavoro e che ridà dignità ai nostri quartieri.”

Da parte di Manuel Radaelli si legge di “una grande soddisfazione e responsabilità per l’incarico conferito, che non può che migliorare il lavoro svolto sinora, essendoci ora a supporto un sindacato che da anni si batte per i diritti e ottiene risultati nei territori in cui opera”.

“A livello personale, non posso che cogliere l’opportunità per migliorare le competenze e la qualità dei servizi che abbiamo offerto con l’Associazione Rete – Casa e Sociale, e che continueremo ad offrire nei prossimi anni. Ringrazio quindi il Segretario Regionale Massimiliano Uccelli, il Vice Segretario Nazionale Ettore Rivabella ed il Segretario Nazionale Gaetano Vassallo“.

