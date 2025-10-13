Sicurezza, la proposta del sindaco al consiglio comunale: “Una raccolta firme per chiedere al governo più forze dell’ordine”

Paura e violenza in via Chiapponi: soprattutto al sabato sera la strada è “proprietà del branco”. Le auto non transitano lungo la via perché ragazzi che bivaccano in zona prendono di mira i mezzi di passaggio danneggiandoli. Senza contare pestaggi, vandalismi e anche atti osceni. La denuncia arriva dagli stessi residenti e approda in consiglio comunale nella persona di Federica Sgorbati, consigliere comunale della lista “Barbieri Sindaco – Trespidi con Liberi”.

“Totale anarchia delle auto costrette a fare retromarcia perché se per disgrazia passi in mezzo caricano di botte il veicolo. Io chiedo che questa situazione sia portata all’attenzione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica perché è evidente che è una situazione che deve essere affrontata. La polizia locale presta attività lavorativa fino all’una e mezza: io chiedo che siano quantomeno previsti passaggi più frequenti perché, ripeto, questi fanno quello che vogliono”.

La comunicazione ha innescato uno scambio di vedute tra la stessa Sgorbati e il sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi. Il primo cittadino avanza una proposta: una raccolta firme per chiedere al governo una maggiore presenza di forze dell’ordine.

“Esattamente come lei, anch’io sono stufa di alcune situazioni però, ahimè, devo fare i conti con le cose che posso fare, non quelle che vorrei fare. Perché la sicurezza è in campo al governo. Io lancio una proposta: perché non facciamo tutti insieme, da un punto di vista apolitico, una bella raccolta firme per chiedere al Ministro di implementare le forze dell’ordine e di avere maggiore sicurezza in città?”.

Ma la proposta non trova il favore del centrodestra: ancora Sgorbati.

“Io sulla raccolta firme sono rimasta basita. Nel momento in cui si hanno a disposizione i mezzi che si hanno a disposizione (quindi la polizia locale che adesso presta servizio fino all’1.30) ho chiesto semplicemente di fare dei passaggi in più. Nel frattempo, la questione andrà sicuramente all’attenzione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, va bene, ma nel frattempo, visto e considerato che i sabati sono frequenti in un mese, si potrebbe intanto pensare di fare passare una pattuglia in modo un po’ più frequente su via Chiapponi la serata del sabato dalle 11 in poi”.

