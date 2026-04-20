Martedì all’insegna dei temporali anche sul Piacentino

Allerta GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza
Per martedì 21 aprile si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni risulteranno più persistenti e organizzati sulla pianura centro-orientale e lungo i rilievi, con possibili effetti e danni associati; saranno invece più localizzati nel resto della regione.
Non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua che in maniera puntuale potrebbero superare la soglia 1 e occasionali fenomeni franosi con ruscellamenti sui versanti.