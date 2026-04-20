Martedì all’insegna dei temporali anche sul Piacentino

20 Aprile 2026 Redazione FG Attualità
blank
blank

Allerta GIALLA per temporali anche nella provincia di Piacenza

Per martedì 21 aprile si prevedono precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità. I fenomeni risulteranno più persistenti e organizzati sulla pianura centro-orientale e lungo i rilievi, con possibili effetti e danni associati; saranno invece più localizzati nel resto della regione.

Non si escludono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua che in maniera puntuale potrebbero superare la soglia 1 e occasionali fenomeni franosi con ruscellamenti sui versanti.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover