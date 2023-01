Minorenne aggredita sotto casa e salvata dal padre, proseguono le indagini: passate al setaccio le telecamere della zona

Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare l’uomo che ha aggredito l’altra sera una ragazza di 17 anni residente nel quartiere Belvedere. La giovanissima stava tornando a casa a piedi dopo una serata trascorsa tra amici. Dopo aver percorso un tratto insieme agli amici, la ragazza si è divisa dal gruppo per avviarsi verso la propria abitazione da sola.

Da sola ma al telefono con il padre, il quale le aveva chiesto di restare in linea fino all’arrivo a casa. Un espediente di sicurezza che ha dato i propri frutti rivelandosi fondamentale. Infatti la 17enne era a pochi metri dal proprio cancello d’ingresso quando è stata afferrata da un uomo il quale le ha tappato la bocca con una mano per poi iniziare a palpeggiarla. Il padre, assistendo telefonicamente in diretta a quei drammatici momenti, si è subito affacciato alla finestra urlando all’aggressore e mettendolo in fuga.

Padre e figlia hanno sommariamente descritto l’aggressore parlando di un giovane dalla carnagione scura. I carabinieri stanno visionando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di individuare l’autore della violenza.