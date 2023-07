Lo zio accosta, il nipote minorenne scende e prende a martellate l’ingresso di una casa: entrambi nei guai

Un episodio strano, dai contorni ancora da chiarire. I fatti sono accaduti questa notte. Secondo la ricostruzione di alcuni testimoni, una vettura ha accostato accanto all’ingresso di un’abitazione. A quel punto è sceso dall’auto un ragazzino che avrebbe iniziato a inveire contro la porta di una palazzina a colpi di martello.

Martellate che avrebbero causato non pochi danni, in particolare al citofono, completamente distrutto. I residenti si sono affacciati alle finestre, qualche vicino è uscito in strada e a quel punto il ragazzino è risalito in macchina e il conducente si è dato alla fuga.

Qualcuno però è riuscito ad annotare il numero di targa, altri hanno notato la fisionomia del vandalo. All’arrivo dei carabinieri, i presenti sono riusciti a fornire alle forze dell’ordine dettagli importanti. I militari sono riusciti a risalire all’autore dell’atto vandalico e al conducente.

Il ragazzino armato di martello è risultato avere 17 anni, alla guida c’era invece lo zio. I carabinieri hanno denunciato l’uomo e segnalato il minorenne ai servizi sociali di competenza territoriale (i fatti sono accaduti in un comune della Valnure). Ancora resta da chiarire il perché di questa violenza.