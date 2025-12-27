Monossido, madre e figlia al pronto soccorso per un malessere e scatta l’allarme: salvati il marito e altri due figli

Una famiglia di origini senegalesi, composta da padre, madre e tre bambini è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un’abitazione in Valmagini, zona Giardini Margherita.

L’allarme è scattato dopo che la madre e una bambina si sono presentate al pronto soccorso con sintomi compatibili con quelli di una intossicazione. I sanitari, a quel punto, hanno allertato i soccorsi e hanno inviato un’ambulanza nell’abitazione della madre e della figlia.

All’interno della casa, infatti, erano presenti anche il marito della donna e altri due bimbi: tutti lamentavano sintomi legati a un possibile intossicazione da monossido. Nessuno fortunatamente si trovava in pericolo di vita.

Sul posto anche i vigili del fuoco: pare che a causare la fuga di gas sia stato un braciere acceso in casa.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy