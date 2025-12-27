Monossido, madre e figlia al pronto soccorso per un malessere e scatta l’allarme: salvati il marito e altri due figli

Una famiglia di origini senegalesi, composta da padre, madre e tre bambini è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un’abitazione in Valmagini, zona Giardini Margherita.
L’allarme è scattato dopo che la madre e una bambina si sono presentate al pronto soccorso con sintomi compatibili con quelli di una intossicazione. I sanitari, a quel punto, hanno allertato i soccorsi e hanno inviato un’ambulanza nell’abitazione della madre e della figlia.
All’interno della casa, infatti, erano presenti anche il marito della donna e altri due bimbi: tutti lamentavano sintomi legati a un possibile intossicazione da monossido. Nessuno fortunatamente si trovava in pericolo di vita.
Sul posto anche i vigili del fuoco: pare che a causare la fuga di gas sia stato un braciere acceso in casa.