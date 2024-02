Moto Expo a Piacenza Sabato 10 e domenica 11 Febbraio con le icone a due ruote dagli anni 80 al nuovo millennio

Moto Expo a Piacenza Expo Sabato 10 e domenica 11 febbraio, evento organizzata dal moto club “Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer interamente dedicato alle moto da collezionismo e presentato questa mattina in una conferenza stampa al CONI Point Piacenza.

Moto expo a Piacenza 10 mila metri quadrati

Un’area espositiva di oltre 10 mila metri quadrati, all’interno del Padiglione 1, ospiterà le moto più iconiche degli anni ’80, ’90 e 2000 con centinaia di 2 e 4 tempi; circa 400 esemplari di stradali, ma anche alcuni di enduro di marche e modelli che hanno fatto la storia del motociclismo oltre a pezzi provenienti da collezioni private e prototipi esclusivi di MotoGP e Superbike.

Moto Expo a Piacenza il Presidente del Motoclub

“E’ una grande emozione ma anche un grande piacere – ha dichiarato Franco Boscarato, Presidente del club “Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer – esporre in pubblico, nella nostra Piacenza, una parte consistente della collezione dei nostri soci. Insieme a noi ci saranno anche altri sessanta appassionati espositori provenienti da tutta d’Italia, che con orgoglio esporranno i loro gioielli. Penso sia la prima volta che una manifestazione venga interamente dedicata al mondo del collezionismo delle due ruote, che per abitudini e cultura è spesso riservato a una cerchia ristretta di appassionati. Crediamo che le emozioni più belle provengano dalla condivisione, anche con un pubblico lontano dal collezionismo, ma semplicemente innamorato della moto. Alcuni pezzi che verranno esposti a Piacenza Expo sono autentiche leggende, e sentirle accese, ascoltare la melodia degli scarichi penso sia qualcosa di emozionante, e non solo per la nostra generazione”.

Moto Expo a Piacenza il Presidente Giuseppe Cavalli

“Piacenza Expo vanta una lunga esperienza fieristica nel settore del motorismo sportivo e d’epoca – ha sottolineato il Presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – e con questo evento inserisce un nuovo e originale tassello in questo mosaico. Moto Expo è una fiera completamente nuova, un evento che offrirà ai visitatori non solo l’occasione di ammirare da vicino centinaia di esemplari sportivi e da competizione prodotti negli ultimi quarant’anni, ma anche l’opportunità di entrare in contatto con club e sodalizi che organizzano meeting, raduni e gare. Un ulteriore sforzo organizzativo di Piacenza Expo a favore del nostro territorio”.

I Protagonisti

Questo straordinario appuntamento offrirà anche opportunità di incontro con piloti, tecnici ed esperti del settore. Ambassador dell’evento sarà Max Temporali, ex pilota e da anni noto agli appassionati soprattutto per il suo ruolo di commentatore della SBK per la TV, ma fra i tanti ci sarà anche Pier Francesco Chili, grande campione di Superbike e del Motomondiale tra gli anni ottanta e i primi anni Duemila. Temporali condividerà con il pubblico la sua vasta conoscenza ed esperienza nel mondo delle corse, ospitando sul palco i personaggi legati al paddock, di oggi e di ieri, per raccontare storie e aneddoti inediti.

Una proposta originale e innovativa



“E’ una proposta decisamente originale e innovativa – ha aggiunto il Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – rispetto ai tradizionali eventi fieristici legati al mondo del motociclismo. Piacenza rappresenta la porta della Motor Valley emiliana e con questo evento, che puntiamo a far crescere nel tempo, confermiamo la vocazione del nostro territorio per il motorismo storico e sportivo”.

Informazioni

Moto Expo Piacenza si svolge nei padiglioni di Piacenza Expo sabato 10 e domenica 11 febbraio, dalle 9.30 alle 18 Ingresso 10 euro.