Motonautica, Gabriele Rossi domina ma il titolo italiano va ad Andrea Ongari

La solita sfiga. Gabriele Rossi domina la scena nel campionato italiano F125, stravince le prime due manche e nella terza e ultima prova prende il largo. Sembra fatta senonché a 200 metri dalla bandiera a scacchi lo scafo n.61 improvvisamente si ferma (rottura di un filo della candela) e così Andrea Ongari, ancora una volta, beneficia della Divina Provvidenza per laurearsi campione italiano grazie a due secondi posto e un primo. Medaglia d’argento per Gabriele Rossi (due primi e un nullo), bronzo per Nicolò Darai.

A Boretto Po lo spettacolo non è mancato. Si va dalla collisione tra Simona Fittavolini e Luca Finotti che praticamente mette fuori dai giochi il detentore del titolo per continuare con le peripezie di Francesco Troglio alle prese con una motore tutto da rivedere.

Anche Nicolò Darai litiga con il suo scafo che nella circostanza non gira a mille e penalizza il rendimento del veneziano. Detto di Simona Fittavolini tradita per due volte dal motore e poi splendida seconda nell’ultima manche, non resta che parlare del braccio di ferro tra Gabriele Rossi e Andrea Ongari, veri protagonisti di giornata sulle acque perfette del Po a Boretto. Pur cambiando elica, Andrea Ongari conquista la pole position su Rossi e Darai. Il duello sembra tra questi tre, Luca Finotti, infatti, è stranamente più lento.

Come si spegne il semaforo, però, Gabriele Rossi sembra avere una marcia in più. Gira velocissimo e guadagna quasi mezzo giro sul suo rivale diretto. Stessa storia anche nella seconda manche. E, nella terza, niente di nuovo sotto il sole. Gabriele domina poi, dopo l’ultima curva a monte, il “patatrac” che regala il titolo all’incredulo Ongari.

Dopo il Mondiale, un’ennesima beffa per Gabriele Rossi che, comunque, è il volto nuovo della motonautica. Appuntamento al 2027.

Roberto Lambri