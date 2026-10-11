Serie B – Una cinica Assigeco è corsara in Sicilia: espugnata Piazza Armerina

È una vittoria importantissima quella dell’UCC Assigeco Piacenza, corsara sul parquet di Piazza Armerina al termine di una partita a basso punteggio e con un finale al cardiopalma. Sul parquet del Palasport Provinciale, i Lupi approcciano molto bene il match, incappando in un momento di difficoltà nel corso del secondo spicchio di gara. Al rientro dagli spogliatoi, alcuni aggiustamenti a livello difensivo consentono progressivamente di recuperare la doppia cifra di svantaggio, fino a capitalizzare il successo negli istanti finali di gara sebbene un sanguinoso zero su due in lunetta a sette secondi dalla fine di Poggi che poteva costare caro. Nonostante basse percentuali dall’arco (6/26) e qualche errore di troppo ai tiri liberi (9/17), i biancorossoblu vincono una partita maschia, cambiando faccia nella seconda metà di gara, facendo un bel regalo di compleanno a coach Ghizzinardi.

Le parole del coach

“È una vittoria per noi molto importante, in primis perché vincere in trasferta non è mai facile, poi perché è stata una gara dove non abbiamo fatto particolarmente canestro, specialmente dall’arco e ai tiri liberi. Ciononostante, siamo riusciti a portarla a casa: sono successi che fanno morale. Siamo stati bravi a continuare a combattere nei due quarti centrali, dove Piazza Armerina poteva scavare il break decisivo. Questo è il bello della mia squadra: non ci arrendiamo mai e oggi è andata bene”.

Siaz Basket Piazza Armerina – UCC Assigeco Piacenza 62-63

(15-16; 26-15; 7-16; 12-14)

Siaz Basket Piazza Armerina: Alberto Benites Vicente 2 (1/3, 0/3), Denis Alibegovic 14 (4/10, 2/4), Nicola Mastrangelo 6 (1/3, 1/3), Ernestas Sederevicius 11 (2/7, 1/6), Franco Gaetano 4 (1/3 da due); Antonino Sabatino 0 (0/1 da due), Matteo Cagliani 16 (3/6, 3/9), Santiago Bruno 3 (0/1, 1/2), Federico Ricci 4 (2/3 da due), Antonio Lorenzetti 0. Allenatore: Alessandro Crotti (assistente: Carlo Dirella).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 12 (3/8, 1/6), Enrico Vettori 12 (3/6, 2/7), Luca Toniato 13 (4/4, 1/4), Giovanni Poggi 6 (3/3, 0/2), Lorenzo Vanin 6 (2/3 da due): Simone Giunta 0 (0/1, 0/2), Matteo Picarelli 4 (1/2 da tre), Matteo Ermelani 0, Massimiliano Ferraro 3 (0/2, 1/3), Federico Pirani 5 (2/2 da due). Ne: Pietro Reginelli. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).