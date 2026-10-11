Volley – Gas Sales Piacenza: la Sardinia International Volley Cup è biancorossa. Dante Boninfante: “Ottima prova, bravi i ragazzi”

Gas Sales Piacenza si aggiudica la Sardinia Internazionale Volley Cup 2026, in finale ha superato l’Itas Trentino per 3-0 (22-25, 27-29, 19-25) al termine di una gara di grande spessore, intensa e ricca di indicazioni positive per entrambi gli allenatori. E chiude la preseason con un percorso netto: nove partite, nove vittorie. Terzo posto per i tedeschi del Luneburg.

Si è chiusa con la finale per il primo posto della Sardinia International Volley Cup 2026 giocata al Palpitaste di Cagliari il percorso di avvicinamento al campionato di SuperLega di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Itas Trentino.

Gas Sales Piacenza ha affrontato la gara con grande determinazione, trovando buone risposte sia dal sestetto titolare sia dagli atleti impiegati a gara in corso. Al di là del risultato finale, il torneo disputato in Sardegna ha confermato la crescita del gruppo biancorosso nel corso della preparazione e ha rappresentato un banco di prova di alto livello contro avversari di assoluto valore.

Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è trattato dell’ultimo test ufficiale della preseason prima dell’esordio in SuperLega. Un appuntamento importante che ha consentito ai tecnici di verificare il livello di condizione del gruppo, affinare i meccanismi di gioco e consolidare l’intesa tra i reparti in vista dell’inizio della stagione.

La Sardinia International Volley Cup ha richiamato a Cagliari alcune delle realtà più prestigiose della pallavolo europea, offrendo spettacolo e pallavolo di qualità al pubblico presente e consentendo alle squadre partecipanti di completare il proprio percorso di preparazione in un contesto competitivo internazionale.

Top score della gara Manuel Zlatanov, per lui 19 punti conditi da un ace e soprattutto da cinque muri.

Archiviata l’esperienza sarda, Gas Sales Piacenza farà ora ritorno in città per preparare nei dettagli l’esordio in campionato a Padova domenica 18 ottobre con la consapevolezza di aver concluso la preseason affrontando avversari di altissimo livello e raccogliendo indicazioni preziose in vista degli impegni ufficiali.

Dante Boninfante: “E’ stata una bella partita, in tutta questa preseason la squadra ha giocato con lo spirito messo in campo in ogni allenamento, spirito che dovremo tenere da qui in avanti quando i punti conteranno veramente. Abbiamo giocato contro una grande squadra, ho visto molta concentrazione e soprattutto tanta unione in campo. Sono soddisfatto, speriamo sia di buon auspicio visto che lo scorso anno avevamo vinto il torneo di Jesi e poi abbiamo fatto una grande stagione”.

Itas Trentino – Gas Sales Piacenza 0-3

(22-25, 27-29, 19-25)

Itas Trentino: Flavio 10, Sbertoli 2, Michieletto 2, Nedeljkovic 4, Faure 12, Lavia 11, Laurenzano (L), Adriano 1, Roberti, Torwie. Ne: Zonta, Gollini (L), Bossi, Jansons. All. Mendez.

Gas Sales Piacenza: Porro 2, Zlatanov 19, McHenry 8, Bovolenta 12, Gutierrez 11, Galassi 8, Pace (L), Comparoni, Brborić 1, Leon, Travica. Ne: Rizzo (L), Iyegbekedo, All. Boninfante.