Movimento Cristiano Lavoratori, un ricco programma per festeggiare i cinquant’anni dalla fondazione

Un importante traguardo quello che raggiungerà MCL PIACENZA il prossimo 8 dicembre (data in cui nel 1972 vede la luce mcl ) che quest’anno raggiungerà il prestigioso traguardo dei 50 anno di fondazione . Il programma predisposto dalla dirigenza provinciale in sinergia con il coinvolgimento di alcuni circoli presenti sul territorio si apre il 6 dicembre alle ore 18,30 presso la Basilica di Santa MARIA DI CAMPAGNA con un celebrazione Eucaristica a suffragio dei dirigenti , iscritti e simpatizzanti defunti che sarà presieduta da DON CLAUDIO CARBENI assistente ecclesiale mcl piacenza , dal 7 al 9 dicembre sono previsti le celebrazioni dei festeggiamenti a a cura della dirigenza nazionale del movimento a ROMA che culmineranno il 9 dicembre con l’udienza con PAPA FRANCESCO a cui l’MCL PIACENZA sarà presente con una propria delegazione .

Gli eventi proseguiranno sabato 10 dicembre con i festeggiamenti del circolo MCL locale alle ore 18,00 con una celebrazione eucaristica nella chiesa parrocchiale presieduta da DON CLAUDIO CARBENI in cui verranno ricordati tutti gli amici del circolo locale oggi presso la casa del Padre , a seguire una “polentata in famiglia ” presso l’oratorio DON BOSCO , le prenotazioni son aperte presso la CHIESA PARROCCHIALE . Si proseguirà poi lunedi 12 dicembre alle ore 17,30 presso l’auditorium delle suore scalabriniane in piazza SAN SAVINO con un incontro celebrativo dal tema” MCL ” 50 DI TESTIMONIANZA NELLA DIOCESI E NEL MONDO DEL LAVORO PIACENTINO” , che si articolerà con il seguente programma:

APERTURA DEI LAVORI

UMBERTO MORELLI, PRESIDENTE PROV E REGIONALE MCL EMILIA ROMAGNA

SALUTI ISTITUZIONALI

INTRODUZIONE

DON CLAUDIO CARBENI ASSISTENTE ECCL MCL PIACENZA

TESTIMONIANZA DEI DIRIGENTI MCL CHE HANNO VISSUTO LA NASCITA DEL MCL

INTERVENTO DI MONS ADRIANO CEVOLOTTO

” QUALE MISSION HA MCL NELLA Comunità Ecclesiale ?”

VESCOVO DI PIACENZA – BOBBIO

CONCLUSIONI

ANTONIO DI MATTEO, PRESIDENTE NAZIONALE MCL PIACENZA

L’incontro sarà moderato da FLAVIO VENTURI, VICE PRESIDETE REGIONALE MCL e componente della Pastorale Sociale del lavoro della regione Emilia Romagna .

Seguirà un aperitivo per tutti i presenti .

Nel 2023 si proseguirà venerdi 20 gennaio presso l’oratorio di Roveleto di Cadeo alle ore 20,45 con un incontro organizzato insieme alla parrocchia e al circolo MCL locale dal tema ” GIOVANI , LAVORO, ECOLOGIA “ed avrà come relatore un imprenditore , insieme a DON BRUNO BIGNAMI DIRETTORE UFFICIO DELLA PASTORALE SOCIALE DEL LAVORO E DELLA SALVAGURDIA DEL CREATO DELLA CEI .

Seguiranno poi altri incontri che riguarderanno la presentazione di un libro sulla vita di SANT’AGOSTINO , LE MORTI BIANCHE NEI LUOGHI DI LAVORO ( 17-18 MARZO) in occasione della festività di SAN GIUSEPPE LAVORATORE , ed un percorso di approfondimento e di riflessione sul ministero pastorale di SAN GIOVANNI BATTISTA SCALABRINI già VESCOVO DI PIACENZA .

Tutti gli eventi sono aperti a tutta la comunità Piacentina .

COMUNICATO STAMPA MCL PIACENZA

“DESIDERI PERFEZIONARE O CONOSCERE MEGLIO LA LINGUA INGLESE ?

DEVI RECUPERARE CREDITI SCOLASTICI IN LINGUA ITALIANA , LINGUA INGLESE , MATEMATICA , O , IN ALTRE MATERIE SCOLASTICHE ?.

MCL PIACENZA ti propone varie tipologie di corso di lingua inglese , lingua italiana , matematica , ed in altre materie scolastiche a condizioni altamente popolari .

Per informazioni e delucidazioni in merito contattare la segreteria prov MCL nelle giornate di martedi e giovedi dalle ore 16,00 alle ore 18,00 al 0523 498714 oppure via mail mclpiacenza@libero.it oppure al 348 2265679 .