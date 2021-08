Nadia Bragalini nominata ambassador de “La città delle donne”

Un altro prestigioso riconoscimento per Nadia Bragalini, un altro traguardo (superato) che avrà benefiche ricadute sul mondo del lavoro “al femminile” del territorio: l’imprenditrice piacentina, presidente del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Piacenza e titolare della G&G Pet Food di Castelvetro, è stata infatti nominata “ambassador” de “Le città delle donne”.

Rappresenterà quindi la Primogenita nell’ambito della rete nazionale che in tutta Italia, lavorando al fianco delle amministrazioni locali, opera attivamente alla ricerca di soluzioni per risolvere lo squilibrio determinato della disoccupazione femminile, favorire l’integrazione delle donne e aumentare e sostenere la presenza femminile in tutte le sfere della società.

Per Bragalini si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno personale che porta avanti, parallelamente alla propria professione, per una cultura del lavoro che sappia rompere vecchi schemi legati al genere.

Nadia Bragalini è infatti presidente del Gruppo Terziario Donna, importante realtà che in modo trasversale a tutti i settori di attività incarna orgogliosamente l’anima “in rosa” di Confcommercio Piacenza.

Proprio nell’ambito del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Piacenza è stata creatrice e promotrice di “Orgogliosamente Uniche” quale simbolo distintivo e di riconoscimento del tessuto imprenditoriale piacentino nel commercio, nel turismo e nei servizi.

Non sono, questi, gli unici risultati che arricchiscono il suo curriculum vitae: a settembre 2020 è entrata nella short list delle 40 donne innovative del premio Gamma Donna mentre a Dicembre dello stesso anno è stata insignita del premio “Donne che ce l’hanno fatta” promosso dallo Sportello Donna Pavia in collaborazione con la Fondazione Gaia e con il patrocinio della Commissione Europea.

Bragalini, co-founder di G&G Consulenza e Sviluppo (azienda specializzata nella nutrizione animale dalla cui expertise in ricerca nutrizionale e innovazione ha fondato G&G Pet Food, brand specializzato nella commercializzazione di integratori naturali nutraceutici per gli animali da compagnia) è inoltre membro di Giunta di Confcommercio Piacenza, consigliere Regionale Terziario Donna Confcommercio Emilia Romagna e delegata di zona Confcommercio Castelvetro Piacentino.

Uno spirito dinamico e innovativo, il suo, che le è valso anche una citazione su un autorevole quotidiano a caratura internazionale come il francese “Le Figaro”.

Felice ed orgogliosa di essere Ambassador Nadia Bragalini ringrazia Isa Maggi presidente Nazionale degli “Stati generali delle donne”