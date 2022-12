“Natale insieme” a Fiorenzuola: spettacoli, arte, brindisi, shopping e tante sorprese per grandi e piccini

Dicembre, il mese del Natale, sarà caratterizzato a Fiorenzuola d’Arda da una rassegna di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali Pro loco e Vetrine in Centro. “Natale insieme 2022”: questo il titolo della rassegna che comprenderà iniziative dall’8 dicembre, giornata in cui verrà acceso l’Albero di Natale in Piazza Molinari, al 6 gennaio, quando le festività natalizie si chiuderanno simbolicamente con la spettacolare discesa della Befana dalla torre campanaria della stessa piazza fiorenzuolana.

“Natale insieme 2022” è stata presentata nella Sala dell’Orologio del Municipio di Fiorenzuola d’Arda: ad illustrare il calendario delle iniziative, il Sindaco di Fiorenzuola d’Arda, Romeo Gandolfi, e l’Assessore al Commercio del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Marcello Minari; per la Pro loco, il Consigliere Emanuele Franchi, mentre in rappresentanza dell’Associazione Vetrine in Centro sono intervenuti il Presidente Riccardo Salvi e Elvis Mancin. Presente anche Luca Bravo, curatore della mostra d’arte contemporanea “Da Warhol a Banksy”, attualmente allestita all’interno di Palazzo Bertamini-Lucca: Bravo ha svelato un’importante novità riguardante il programma della mostra.

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

Giovedì 8 dicembre, dalle 15.30, nel Teatro “Giuseppe Verdi” verrà presentato il calendario annuale tradizionalmente realizzato dalla Pro loco, il Lunari ad Fiurinsola pr’al dumila e ventatrì. Il rituale dell’accensione dell’Albero di Natale – allestito dagli alunni dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda – comincerà alle 16.30, con il coro dei Piccoli Cantori di Fiorenzuola, seguito dal tradizionale brindisi ai piedi dell’Albero che verrà successivamente acceso.

Nei pomeriggi di sabato 10 e domenica 11 dicembre, la Pro loco proporrà caldarroste e vin brulè in Piazza Caduti, luogo di partenza di un trenino itinerante che permetterà ad adulti e bambini di attraversare il centro di Fiorenzuola d’Arda vestito a festa per l’ormai imminente Natale. Proprio il centro storico della Città, dalle 16 di sabato 10 dicembre, sarà animato anche dal concerto itinerante della “Large Street Band”, che si esibirà lungo le vie e le piazze nel cuore di Fiorenzuola d’Arda. Il fine settimana si chiuderà, alle 18 di domenica 11 dicembre, con il suggestivo spettacolo delle “fontane danzanti” in Piazza Caduti.

Ancora più ricco di iniziative il fine settimana successivo: le caldarroste, il vin brulè e il trenino itinerante della Pro loco si sposteranno in Piazza Molinari, sempre nei pomeriggi di sabato 17 e domenica 18, quando le vie e le piazze del centro diventeranno un unico palco per le esibizioni degli artisti di strada del gruppo “Arteare”. Per tutte le giornate di sabato e domenica è inoltre prevista l’esposizione promozionale di tutte le attività commerciali e ristorative associate a “Vetrine in Centro”, nel fine settimana che si concluderà nel pomeriggio di domenica 18 con gli spettacoli delle “majorettes” – anch’esso itinerante lungo le vie e le piazze del centro di Fiorenzuola d’Arda – alle 16, e della “cascata di fuoco”, in Piazza Molinari, dalle 18.30. Nella notte più magica dell’anno, quella di Natale, Piazza Molinari ospiterà lo scambio di auguri sotto l’Albero, al termine della Santa Messa solenne di mezzanotte: ultimo appuntamento della rassegna sarà, alle 16 del 6 gennaio, la discesa della Befana dalla torre campanaria di Piazza Molinari.

Il Natale porterà con sé anche una bellissima sorpresa per la Città, dato che la mostra d’arte contemporanea “Da Warhol a Banksy”, visitabile a Palazzo Bertamini-Lucca, curata da Luca Bravo ed organizzata da Fiorenzuola Patrimonio con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda e della galleria Deodato Arte prolungherà la sua apertura sino al prossimo 29 gennaio, in virtù delle numerose richieste in arrivo: la rassegna sarà visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 15.30 alle 19.30, mentre il sabato e la domenica palazzo Bertamini-Lucca sarà accessibile al pubblico dalle 10.30 alle 19.30. Nelle giornate di lunedì e martedì la mostra resterà invece chiusa. Per quanto riguarda le giornate più strettamente “natalizie”, sabato 24 e domenica 25 dicembre la mostra resterà chiusa, mentre lunedì 26 sarà visitabile dalle 10.30 alle 19.30.

A proposito di arte: sabato 17 e domenica 18 dicembre, nella mostra “Natura in legno”, presso il locale “Bell’s Caffè” saranno in esposizione alcuni quadri realizzati in legno di abete laminato con soggetti intagliati a mano in basso rilievo, mentre nelle giornate dell’8 dicembre, 10 dicembre, 17 dicembre e 6 gennaio, e nelle mattinate dell’11 e 18 dicembre, nella Chiesa della Buona Morte sarà esposta un’intera collezione di quadri donati all’Associazione Famiglie Disabili di Fiorenzuola d’Arda dal fiorenzuolano Alessio Sterbizzi. Il ricavato dalla vendita dei quadri sarà interamente devoluto alla stessa Associazione di Fiorenzuola d’Arda.