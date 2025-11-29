Natale di Piacenza, nel fine settimana tornano i cori e il mercatino artigianale A-Mano Market

Si arricchisce della partecipazione delle formazioni corali, come da tradizione, il Natale di Piacenza.

Nel pomeriggio di sabato 29 novembre, le voci del Coro Farnesiano intoneranno i canti della tradizione sotto la Porta del Paradiso della Basilica di Sant’Antonino a partire dalle 15.30. Domenica 30 novembre alle 16, Natale a Piacenza prosegue con l’esibizione di Pianomania sul palco di piazza Cavalli .

Sabato 6 dicembre alle 16.30, sempre all’ombra di Palazzo Gotico, sarà la volta del “Coro delle Mani Bianche” dell’Orchestra CinqueQuarti, composto dagli alunni del 2°, 5° e 7° Circolo Didattico, mentre domenica 7, alle 16.30, saranno le bambine e i bambini della Casa del Fanciullo i protagonisti del concerto in piazza Cavalli.

Per tutte le attività in programma nel cuore del villaggio di Natale e dintorni, www.nataleapiacenza.it , dove sono indicate nel dettaglio le animazioni previste per i più piccoli e gli eventi speciali, tra cui il mercatino artigianale A-Mano Market, sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 10 alle 20, nella cornice dell’Auditorium Sant’Ilario.

