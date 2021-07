Nemanja Gajic rimane all’Assigeco Piacenza per i prossimi tre anni

Gioventù e talento, da scoprire e far crescere con cura e passione, sono gli elementi base della tradizione del vivaio dell’UCC Assigeco Piacenza, decisamente prolifico nel corso della storia societaria e oggetto di un deciso rilancio nelle ultime stagioni con un profondo riflesso sulla composizione del roster della squadra di A2, come evidenziato anche nell’ultima stagione gestita con l’intuito e la lungimiranza del coach Stefano Salieri.

“Non vedo l’ora di ricominciare una nuova avventura in A2 puntando a dare di più con maggiore costanza e decisione: le aspettative, personali e di squadra, sono molto interessanti. La prima volta in A2 è stata un’esperienza valida e formativa, ho avuto la possibilità di stare insieme a compagni fantastici affrontando avversari forti e, grazie al coach, di avere anche un po’ di spazio. Ricordo con soddisfazione la prestazione vincente contro Tortona. Da parte mia è fondamentale applicarmi con grande intensità e concentrazione per ripagare la fiducia del coach e prendere così maggiori responsabilità per giocare e migliorare”.

“Visto quanto di buono abbiamo fatto dal punto di vista della squadra, ritengo si possa puntare al traguardo play off che ci è sfuggito per poco dando il massimo ogni giorno, in palestra e in partita. Per quanto mi riguarda desidero continuare a mettere intensità in difesa migliorando il tiro, in particolare dall’arco, e le letture di gioco in attacco, specialmente nei passaggi ai lunghi. Il sogno? Diventare sempre più forte per dare un contributo efficace all’Assigeco e, chissà, poter arrivare un giorno a giocare in serie A”.