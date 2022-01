Norme anti-Covid, settimana di controlli: diciannove sanzioni e chiusura provvisoria di un negozio

Norme anti-Covid, sono stati controllati, dal 3 al 9 gennaio 2022, 5609 persone e 721 attività o esercizi commerciali con l’impiego di 942 unità impiegate in 485 servizi. Sono state sanzionate 11 persone per il green pass, 1 per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 7 titolari di attività o esercizi commerciali. E’ stata poi disposta nei confronti di un esercizio commerciale la chiusura provvisoria ai sensi dell’art.4 del D.L. 19 del 2020.

Dallo scorso 6 dicembre, data di entrata in vigore del D.L. 52 del 2021, e sino al 9 gennaio 2022, sono state controllate:

n. 28093 persone per verificare il possesso del green pass di cui solo n. 46 sanzionate;

n. 4049 attività commerciali di cui 25 sanzionate (disponendo in n. 2 casi la chiusura provvisoria ai sensi dell’art.4 del D.L. 19 del 2020).

In 20 casi, inoltre, sono state elevate sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni in materia di D.P.I..

L’incremento della curva pandemica richiede coesione e responsabilità, osservando comportamenti corretti e rispettosi dei vigenti protocolli.