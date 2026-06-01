Notte sull’Aserei al via il 7 giugno 2026 a Lisore. Il progetto, ispirato a una poesia di Pino Ballerini, autodidatta nel campo dell’arte, nasce dall’iniziativa dell’Associazione La Cura del Bosco impegnata nella promozione di esperienze immersive nella natura, capaci di generare benessere, consapevolezza e connessione con il territorio.

Si è costituita intorno a questa idea una rete di Associazioni del territorio…Appenino Trekking, Fantarte Bobbio e Quinto Quarto – Pino Ballerini, ma non solo… il Centro Anahata e il gruppo Astrofili di Piacenza. Si aggiungono a questa rete Istituzioni culturali e scientifiche come la Biblioteca Passerini Landi e l’Istituto Nazionale di Astrofisica e comuni del territorio che hanno patrocinato l’attività.

Da questa preziosa rete di esperienze e collaborazioni tra Associazioni e Istituzioni è nato un calendario di attività pensate per offrire esperienze fisiche, motorie e sensoriali che sappiano unire emozione e cultura, corpo e immaginazione, scoperta e partecipazione.

L’obiettivo che accomuna tutte le realtà coinvolte, oltre alla valorizzazione di un territorio incontaminato e poco conosciuto, è riservare un’attenzione speciale alla dimensione educativa e formativa delle attività, accendendo curiosità, creatività e fantasia.

Il progetto si articola in una serie di appuntamenti diffusi in diverse località della nostra Provincia.

Il primo di questi prenderà vita nella giornata del 7 giugno a Lisore a 700 metri di altitudine, sulla sponda sinistra del torrente Aveto: lo sguardo qui si apre scenari di rara bellezza, capaci di dissolvere la frenesia del quotidiano e trasportare il cuore in un tempo lontano, fatto di silenzi, memoria e meraviglia.

Lo gnomo Vitturin accompagnerà i partecipanti nel suo mondo agreste, dove potranno imparare l’uso e riutilizzodi materiali naturali, dando forma con le mani a ciò che l’immaginazione suggerisce, tra invenzione, scoperta e meraviglia. Non tutti però riescono a scorgerlo… soltanto chi sa fermarsi, ascoltare e osservare davvero con attenzione.

La giornata di svilupperà dalle 10 alle 17 circa e il mattino si svolgerà un laboratorio organizzato da Fantarte, per bambini e adulti, dedicato alla creazione di pigmenti naturali e alla realizzazione di una decorazione pittorica personale. A seguire il Pranzo del Contadino, con prodotti locali ed erbe spontanee della tradizione e nel pomeriggio insieme per una sessione di Forest Bathing guidata dall’Associazione La Cura del Bosco.

Un secondo appuntamento è previsto il 20 giugno, solstizio d’estate, in località Santa Barbara i Coli, sul crinale tra la Val Curiasca e la Val Perino. Si comincerà con un’esperienza di Forest Bathing escursionistico a cura di Appennino Trekking e la cura del Bosco. Sul percorso si potrà ammirare la mostra a cielo aperto delle opere di Pino Ballerini. Al crepuscolo sarà servita una merenda sinoira con prodotti a chilometro zero della tradizione contadina e a seguire serata celtica di Alban Heruin (letteralmente “La Luce della Spiaggia”). Alban Heruin è la festa della fruttificazione, della maturazione dei frutti, della prosperità e come nei tempi antichi si cercherà di ricreare una atmosfera di meditazione seguendo i rituali celtici. Per concludere si osserverà la volta celeste guidati dal Gruppo Astrofili di Piacenza. Il progetto Notte sull’Aserei invita a riscoprire il fascino del cielo notturno e il valore profondo del buio naturale in contrapposizione all’inquinamento luminoso. Sostiene quindi il progetto LUM dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), promuovendo una campagna di cowdfunding destinata all’acquisto di strumenti SQM (Sky Quality Meter) per monitorare la qualità del cielo notturno sull’Appennino Piacentino. Gli eventi hanno posti limitati, è necessaria la prenotazione ai seguenti contatti dell’Associazione La Cura del Bosco: tel.338 2522365 – e-mail: info@lacuradelbosco.it

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