Palazzo Gotico apre le porte a cittadini e turisti: al via le visite guidate regolari del Salone Monumentale

Si è svolta nel primo pomeriggio di oggi la prima visita guidata del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, inaugurando una novità destinata a segnare un cambio di passo nella fruizione di uno dei luoghi simbolo della città.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Con l’avvio della nuova gestione integrata dei servizi turistici, culturali e di accoglienza affidata alla rete di imprese guidata da Monteleone Group, il Salone Monumentale entra infatti per la prima volta in un sistema di apertura regolare e organizzata, accessibile a cittadini e visitatori durante gli orari di attività dello IAT. Una modalità nuova rispetto al passato, quando le aperture al pubblico erano legate a eventi specifici o giornate straordinarie, anche grazie alla collaborazione – dal 2023 – con il Touring Club Italiano. Da oggi il Salone Monumentale entra invece in un sistema di fruibilità regolare e continuativa collegato ai servizi di accoglienza turistica della città.

Alla visita inaugurale hanno preso parte la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori della Giunta comunale e un gruppo di cittadini e turisti accompagnati da una guida che ha illustrato la storia del Palazzo, le caratteristiche architettoniche dell’edificio e il valore storico e istituzionale del grande salone medievale.

«Oggi restituiamo alla città una nuova possibilità di conoscere e vivere uno dei suoi luoghi più rappresentativi – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi –. Palazzo Gotico è da sempre il cuore civile di Piacenza e il Salone Monumentale è uno spazio straordinario che meritava di essere reso accessibile con continuità. Piacentini e visitatori potranno finalmente ammirarlo con regolarità attraverso visite organizzate e con un biglietto dal costo davvero simbolico. È un modo concreto per valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale e renderlo più vicino alle persone».

La nuova gestione riguarda esclusivamente l’apertura al pubblico e l’organizzazione delle visite guidate. Il Salone Monumentale resta nella piena disponibilità del Comune di Piacenza e continuerà a ospitare iniziative istituzionali, culturali e altri eventi autorizzati dall’Amministrazione comunale, che manterrà la titolarità delle relative valutazioni e concessioni.

Le visite proseguiranno regolarmente nelle prossime settimane, aggiungendo un nuovo tassello all’offerta culturale e turistica di Piacenza e consentendo a cittadini e visitatori di scoprire con continuità uno degli edifici più iconici della città. Un’offerta integrata che comprende, da oggi, la nuova gestione dello Iat (Informazione accoglienza turistica) e, tra qualche settimana, la nuova gestione del caffè storico di piazza Cavalli.

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