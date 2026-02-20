Una casa per il “dopo di noi” in grado di accogliere e rendere autonomi, il progetto di Oltre l’Autismo

Questa mattina è stata presentata la prossima iniziativa a sostegno dell’associazione Oltre l’Autismo, l’ormai tradizionale appuntamento con la cena benefica “BaraccAut”, in programma venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 presso l’azienda agrituristica Casa Nuova di Niviano di Rivergaro.

Nell’occasione, è stato anche annunciato l’esito – pari a 51mila e 700 euro – della raccolta fondi natalizia realizzata grazie al dono solidale della “Capsa Alberoniana”.

Oltre a quello della sindaca Katia Tarasconi, l’incontro è stato scandito dagli interventi della presidente di Oltre l’Autismo Maria Grazia Ballerini, affiancata dallo storico volontario Roberto Colla, della consigliera della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini, del presidente dell’Opera Pia Alberoni Alessandro Guidotti e dei rappresentanti delle diverse realtà che hanno garantito il loro supporto.

Le iniziative di Oltre l’Autismo

Ogni anno l’associazione Oltre l’Autismo, promuove iniziative il cui intero ricavato viene utilizzato per finanziare delle attività a favore dei ragazzi, nonché da destinare alla costruzione di una casa per il “dopo di noi”: la casa di vita.

In questa casa i ragazzi autistici potranno acquisire, in un percorso progressivo ed accompagnati da educatori qualificati, il grado di autonomia alla portata di ciascuno di loro, mettendo a frutto ognuno le proprie capacità in attività socio-occupazionali, in attività lavorative e del tempo libero. Sarà una casa aperta al territorio, luogo di integrazione all’insegna della condivisione dei talenti.

“Quello che all’inizio del nostro percorso era un sogno, oggi, grazie all’aiuto di tanti, sta diventando realtà. Con l’obiettivo di gestire al meglio le risorse e/o eventuali donazioni per la costruzione e la gestione della casa oltre alle diverse attività che si svilupperanno al suo interno è nata la Fondazione “Amici di San Giuseppe”. Grazie alle tante iniziative che abbiamo appoggiato nel corso degli anni, nell’attuale sede della cooperativa San Giuseppe abbiamo promosso molti laboratori che con la costruzione della “Casa di vita” troverebbero ulteriori prospettive”, commenta la presidente di Oltre l’Autismo, Maria Grazia Ballerini.

“La casa verrà costruita su di un terreno particolare: una di quelle terre che il Cardinale Alberoni lasciò come bene a sostegno del Collegio da lui voluto per la formazione del clero piacentino. Proprio per questo motivo, al fine di omaggiare la figura del Cardinale, è nata l’idea della “CAPSA ALBERONIANA”, un contenitore di sapori e cultura”.

“Al suo interno troverà prodotti piacentini molto cari al Cardinale e un fascicolo con il quale si vuole far conoscere la figura di un piacentino illustre, dimostrando, nel contempo, come il Cardinale Alberoni avrebbe gradito la scelta di cedere una delle sue aree per la costruzione della casa del dopo di noi”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy