Ferragosto al Museo, Palazzo Farnese aperto per visite

Venerdì 15 agosto, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con orario continuato dalle 10 alle 18 offrendo, incluse nel prezzo del biglietto, quattro visite guidate straordinarie, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Alle 10.15, l’opportunità di andare alla scoperta degli antichi reperti del Museo Archeologico, alle 11.30 e 16.15 l’itinerario dedicato alla Pinacoteca, alle 15 il focus sulla Sezione Civica e la collezione delle Carrozze.
Per informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere a info.farnese@comune.piacenza.it o contattare i seguenti numeri: 0523-492659 e 0523-492658.