A Palazzo Gotico, tra le storiche figurine in mostra l’incontro con i campioni più amati del Piacenza Calcio

Proseguono gli incontri aperti al pubblico che arricchiscono il programma della mostra “Nel blu dipinto d’azzurro”, in corso a Palazzo Gotico: giovedì 13 novembre, alle 18, l’appuntamento nel salone monumentale sarà dedicato a “Piacenza nella storia e nel cuore”. Una serata celebrativa dei momenti più importanti che hanno contraddistinto il percorso del Piacenza Calcio, tra filmati e immagini storiche, retroscena e racconti dei protagonisti.

In dialogo con il giornalista Adolfo Fantaccini di Ansa, interverranno alcuni tra i protagonisti dell’undici biancorosso tutto italiano che regalò alla città, sotto l’egida di Gigi Cagni, il sogno della promozione in Serie A: Stefano Maccoppi, Antonio De Vitis e Settimio Lucci. Accanto a loro, Giovanni – detto “Giannino” – Callegari, che con la maglia del Piacenza Calcio collezionò, tra serie C e D, 141 presenze dal 1963 al 1968.

Non mancheranno, in collegamento da remoto, ospiti speciali: il campione del mondo Filippo Inzaghi, oggi sulla panchina del Palermo e Massimo Taibi, che al Garilli è tornato poche settimane fa da avversario, come direttore sportivo della Pistoiese, oltre al mister Andrea Agostinelli, che da allenatore ha debuttato nella massima divisione proprio come tecnico del Piacenza, nella stagione 2002-2003. In platea, dirigenti di ieri e di oggi della società biancorossa.

