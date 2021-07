Pallavolo Sangiorgio, la fiorentina Anna Salimbeni in cabina di regia

La Pallavolo Sangiorgio rende noto di aver trovato l’accordo con l’alzatrice Anna Salimbeni per la stagione 2021/2022. Nata a Firenze il 17 marzo 2000, alta 182 centimetri, Anna Nascimbeni la scorsa stagione ha militato al Volley Soverato in A2, dove ha esordito il 19 settembre 2020 al PalaScoppa, casa delle cavallucce marine calabresi, nella sfida contro Vallefoglia, per 2-3.

La carriera

Ventuno ma già un grande bagaglio di esperienza alle spalle sia nel settore giovanile sia nelle categorie nazionali. Messasi in luce nelle giovanile del Volley Pool San Donà di Piave dove ha raggiunto il quarto posto alle finali nazionali Under 16 (2015-2016), la stagione successiva passa alla Bruel Bassano del Grappa nel campionato di serie B1 (torneo che ha visto Montecchio Maggiore conquistare la promozione in A2 nella sorpresa generale di tutti), sotto la guida di coach Mario Martinez.

Sempre in quella stagione Anna e compagne hanno conquistato la medaglia d’argento alle finali nazionali Under 18. Nel 2018/2019 ha vestito la maglia dell’Aduna Padova e nei campionati successivi è tornata nella sua Toscana per giocare e completare gli studi, vestendo le maglie dell’Amba Cavallini Pontedera e Rinascita Firenze in B2. Quest’ultima squadra è il settore giovanile de Il Bisonte di A1.

All’inizio di quella stagione, la 2019-2020, poi interrotta dalla pandemia a marzo, ha avuto la possibilità di svolgere sessione di allenamento con la prima squadra, allora guidata da coach Giovanni Capra, per sostituire la titolare Laura Djkema, impegnata con la nazionale olandese. Come detto la scorsa stagione è stata al Volley Soverato dove ha conquistato i play off promozione per la A1 ed insieme con le compagne di squadra si è tolta la soddisfazione di superare in trasferta il Vallefoglia, poi promosso in serie A1.

Giovane e di ampie prospettive Anna Salimbeni per il 2021/2022 guiderà l’attacco della Pallavolo Sangiorgio Piacentino di coach Matteo Capra

“Ho accettato la proposta che mi ha fatto la società perché ho visto molto interesse nei miei confronti. La squadra per come si sta formando è molto competitiva e può disputare un campionato importante e poter divertirsi allo stesso tempo, oltre confrontarsi con giocatrici di esperienza da cui ricavare consigli importanti ed allenarsi bene per migliorare.”.

Ventuno anni compiuti, il nuovo volto del roster albiceleste, ha le idee molto chiare.

“Credo molto nel lavoro tecnico di cui una giovane atleta ha ancora bisogno. Darò il meglio per la squadra”. Sull’esperienza a Soverato. “Mi ha insegnato molto, Ho vissuto una stagione da professionista, dove si allenava molto e questo mi ha cambiato molto nel modo di vedere il gioco in modo diverso”.

L’innesto di Anna è il quarto in ordine temporale, dopo il ritorno della schiacciatrice Chiara Tonini, della centrale Maria Chiara D’Adamo e del secondo libero Elisa Viaroli. Quattro innesti che, al momento completano, le conferme della regista Micaela Perini dell’opposta Alisa Hodzic, della centrale Valentina Zoppi e della schiacciatrice Greta Galelli.