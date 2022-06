Patrizia Barbieri incontra il direttivo del Centro Antiviolenza: “Una straordinaria realtà di cui Piacenza non può fare a meno”

Il Sindaco Patrizia Barbieri, accompagnata dall’Assessore al Welfare, Federica Sgorbati, ha incontrato il Presidente del Centro Antiviolenza di Piacenza, Donatella Scardi, il vice Presidente Anna Gallazzi e alcune componenti del direttivo dell’associazione. “Un confronto e una collaborazione – sottolinea Patrizia Barbieri – che abbiamo voluto e attivato da subito, dall’inizio del nostro mandato, sottoscrivendo la convenzione che ci ha permesso di sostenere e aiutare lo straordinario impegno del Centro Antiviolenza”.

“Se il Centro Antiviolenza ha potuto proseguire la sua azione – ha detto Donatella Scardi – lo dobbiamo prima di tutto al Sindaco Barbieri, all’Assessore Sgorbati e a questa Amministrazione. Il nostro grazie è quello delle donne e dei bambini che in questi anni sono entrati in contatto con la nostra rete, attenta e qualificata, che ogni giorno lavora per la tutela delle donne e il contrasto alla violenza di genere”.

“Purtroppo – hanno evidenziato sia Scardi sia Barbieri – il fenomeno della violenza sulle donne si sta aggravando: per intervenire efficacemente su questo fronte è fondamentale lavorare in un’ottica di rete, puntando su percorsi di accompagnamento, di aiuto e di reinserimento sociale e lavorativo. Un lavoro lungo e complesso, che parte prima di tutto dalla sensibilizzazione della comunità e dai temi della inclusione e coesione sociale”. “Un lavoro, quello del Centro Antiviolenza – ha concluso Barbieri – di cui Piacenza non può fare a meno”.