Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 19 luglio 2026

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 19 luglio.
Lunedì 13 luglio
Lella Costa al Festival di Teatro Antico di Veleia con “La Fata”.
Mercoledì 15 luglio
Balera del Trebbia a Rivergaro.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.
Giovedì16 luglio
Castell’Arquato: si apre il Festival Illica 2026 con Stefano Massini.
Max Angioni, spettacolo a Palazzo Farnese per Piacenza Summer Cult.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.
Giove Balliamo se non piove a Vigolzone.
Proseguono presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi le visite condotte dalla direttrice Lucia Pini. Alle ore 18.00, il terzo e ultimo appuntamento si intitola Storie incrociate.
A Travo alle ore 21.15 alla Piazzetta dell’Asilo, Luca Sommi presenta il libro “Solo Amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali”.
A Ziano Piacentino, Loc. Montalbo alle 21.15 concerto del Michele di toro Trio.
Venerdì 17 luglio
Venerdì Piacentini in centro a Piacenza.
Marco Masini in concerto a Palazzo Farnese per Piacenza Summer Cult.
Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.
Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.
E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.
Sabato 18 luglio
Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.
Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.
Ad Alseno spettacolo di Gianluca Impastato per Piazza Grande Tour 2026.
Alle 21.15 a Pianello Val Tidone in Piazza Umberto I: Paolo Jannacci e Band.
Domenica 19 luglio
Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.
Festa dei Pisarei e Fasò 2026 a Besenzone.
Teatro Organico di Travo.
Rassegne, mostre e vari appuntamenti
Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino fino al 18 settembre.
Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza dal 12 giugno al 31 agosto.
Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì fino al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”.
Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.
“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.
Val Tidone Festival 2026, dal 7 giugno al 16 ottobre.
“Piazze sotto le Stelle – Agazzano Giovedì in Piazza”, la rassegna musicale estiva che anima Piazza Europa ad Agazzano fino al 13 agosto.
Balera del Trebbia a Rivergaro fino al 9 settembre.
Quarta edizione di Incontri in Trebbiashire in Val Trebbia fino a settembre 2026.
Fol in Fest in provincia di piacenza fino al 2 agosto 2026.
Teatro Organico di Travo: fino al 9 agosto sei appuntamenti gratuiti tra arte, musica, teatro, letteratura, vino naturale e cinema nel teatro all’aperto di Organico Perduca.
E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.
A Roveleto di Cadeo: “Angureto” fino a metà settembre 2026.
Festival “I Parchi della Musica” dal 19 luglio al 4 ottobre, gli appuntamenti a Piacenza.