Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 19 luglio 2026

13 Luglio 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza
Eventi a Piacenza fino a domenica 19 luglio 2026
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In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 19 luglio.

Lunedì 13 luglio

Lella Costa al Festival di Teatro Antico di Veleia con “La Fata”.

Mercoledì 15 luglio

Balera del Trebbia a Rivergaro.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.

Giovedì16 luglio

Castell’Arquato: si apre il Festival Illica 2026 con Stefano Massini.

Max Angioni, spettacolo a Palazzo Farnese per Piacenza Summer Cult.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.

Giove Balliamo se non piove a Vigolzone.

Proseguono presso la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi le visite condotte dalla direttrice Lucia Pini. Alle ore 18.00, il terzo e ultimo appuntamento si intitola Storie incrociate.

A Travo alle ore 21.15 alla Piazzetta dell’Asilo, Luca Sommi presenta il libro “Solo Amore. Appunti per un manifesto in difesa degli animali”.

A Ziano Piacentino, Loc. Montalbo alle 21.15 concerto del Michele di toro Trio.

Venerdì 17 luglio

Venerdì Piacentini in centro a Piacenza.

Marco Masini in concerto a Palazzo Farnese per Piacenza Summer Cult.

Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.

Festa dei Pisarei e Fasò 2026Besenzone.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.

E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.

Sabato 18 luglio

Festa dei Pisarei e Fasò 2026Besenzone.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.

Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.

Ad Alseno spettacolo di Gianluca Impastato per Piazza Grande Tour 2026.

Alle 21.15 a Pianello Val Tidone in Piazza Umberto I: Paolo Jannacci e Band.

Domenica 19 luglio

Sagra dello Spiedino 2026 a Carmiano.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto“.

Festa dei Pisarei e Fasò 2026Besenzone.

Teatro Organico di Travo.

Rassegne, mostre e vari appuntamenti

Piazza Grande Tour 2026, 20 spettacoli nelle piazze del piacentino fino al 18 settembre.

Cinema Sotto le stelle 2026 a Piacenza dal 12 giugno al 31 agosto.

Estate 2026 a Rivergaro, si balla il liscio il mercoledì fino al 9 settembre con la “Balera del Trebbia”.

Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.

Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.

Val Tidone Festival 2026, dal 7 giugno al 16 ottobre.

Piazze sotto le Stelle – Agazzano Giovedì in Piazza”, la rassegna musicale estiva che anima Piazza Europa ad Agazzano fino al 13 agosto.

Balera del Trebbia a Rivergaro fino al 9 settembre.

Quarta edizione di Incontri in Trebbiashire in Val Trebbia fino a settembre 2026.

Fol in Fest in provincia di piacenza fino al 2 agosto 2026.

Teatro Organico di Travo: fino al 9 agosto sei appuntamenti gratuiti tra arte, musica, teatro, letteratura, vino naturale e cinema nel teatro all’aperto di Organico Perduca.

E…state tra le Stelle 2026, dal 17 luglio al 21 agosto all’Osservatorio Astronomico di Lazzarello, nel comune di Alta Val Tidone.

A Roveleto di Cadeo: “Angureto” fino a metà settembre 2026.

Festival “I Parchi della Musica” dal 19 luglio al 4 ottobre, gli appuntamenti a Piacenza.

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