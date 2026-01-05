Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un canale, carabiniere fuori servizio la soccorre

Un carabiniere, che si stava recando per iniziare il suo turno su una “gazzella” del Radiomobile di Piacenza, si ferma per prestare soccorso a un’automobilista uscita di strada, garantendo sicurezza e assistenza fino all’arrivo del marito.

Poco dopo le 6 del mattino di domenica 4 gennaio, il militare, mentre stava percorrendo la SS 654 in direzione di Piacenza, ha assistito e soccorso una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale. L’incidente si è verificato poco prima dell’incrocio con la strada per Niviano vicino a Grazzano Visconti, nel comune di Vigolzone.

Alle 6:15 circa, il militare ha notato un’autovettura ribaltata nel canale a lato della strada. Senza esitare, il carabiniere si è fermato per prestare soccorso e ha trovato la donna, un’infermiera dell’ospedale di Piacenza di 33 anni, ancora all’interno dell’abitacolo del veicolo. Nonostante fosse rimasta intrappolata, la signora era cosciente e non aveva riportato alcuna ferita.

Il carabiniere ha prontamente aiutato la donna ad uscire dall’auto, mettendola in sicurezza e assicurandosi che non necessitasse di cure mediche. Nonostante la signora rifiutasse l’intervento sanitario, il militare ha comunque informato la Centrale Operativa per segnalare l’incidente e l’assenza di altre vetture coinvolte nel sinistro. Nel frattempo, ha utilizzato una torcia per illuminare la scena e segnalare la situazione, in attesa dell’arrivo del marito della donna, che è stato avvisato tramite il telefono cellulare del carabiniere.

Il marito, una volta arrivato sul posto, ha provveduto a chiamare il carro attrezzi, in quanto l’auto della signora, ribaltata, non era in grado di proseguire la marcia. La donna, originaria di Bettola, stava viaggiando verso il luogo di lavoro quando ha perso il controllo del veicolo, uscendo di strada forse a causa dell’asfalto ancora ghiacciato.

L’intervento tempestivo e professionale del Carabiniere ha permesso di gestire la situazione in modo sicuro e senza complicazioni, evitando ulteriori rischi per la signora e per gli altri automobilisti. La donna, fortunatamente, non ha riportato alcuna conseguenza dall’incidente e ha continuato il suo percorso con l’aiuto del marito.

