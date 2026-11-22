Il conto alla rovescia per gli appassionati dei celebri mattoncini colorati è ufficialmente iniziato. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, il quartiere fieristico di Piacenza Expo (in via Tirotti 11, località Le Mose) ospiterà la nuova edizione di “Piace Mattoncini”, l’attesa manifestazione organizzata dall’associazione Piacenza Bricks (Recognized LEGO® User Group) che trasformerà i padiglioni piacentini in un gigantesco laboratorio di fantasia per famiglie, collezionisti e curiosi.

La grande novità di quest’anno riguarda le dimensioni dell’evento: dopo il grande successo delle scorse edizioni, lo spazio espositivo è stato raddoppiato, raggiungendo ben 10.000 metri quadrati interamente dedicati alla creatività. Un ampliamento necessario per accogliere un numero ancora maggiore di espositori provenienti da tutta Italia e offrire percorsi più ampi e fruibili al pubblico.

Diorami, gioco libero, mostra mercato e una lotteria a premi

Il cuore della manifestazione sarà come sempre la maestosa esposizione di diorami e costruzioni originali realizzati con milioni di mattoncini LEGO®, spaziando dalle riproduzioni architettoniche ai mondi fantasy, fino ai grandi classici cinematografici e ferroviari. Accanto alle opere da ammirare, l’evento punterà forte sul coinvolgimento diretto dei visitatori grazie a numerose attività interattive e aree gioco, dove bambini e adulti potranno mettere alla prova la propria manualità costruendo liberamente.

Per chi è alla ricerca del pezzo mancante o delle ultime novità, sarà allestita una ricca mostra mercato (LEGO® shopping area) con set attuali, pezzi rari, minifigure e articoli da collezione. Ad arricchire il programma di questa edizione ci sarà anche la Lotteria Piace Mattoncini 2026, promossa da Piacenza Bricks con un montepremi complessivo superiore ai 1.400 euro in set ufficiali. Non mancherà infine l’area ristoro all’aperto con una selezione di food truck, pensata per permettere alle famiglie di trascorrere l’intera giornata in fiera.

Orari di apertura, biglietti e informazioni utili

L’ingresso alla manifestazione è a pagamento, con parcheggio gratuito disponibile presso il polo fieristico. Ecco tutti i dettagli utili per programmare la visita:

Orari: Sabato 28 novembre dalle 14:00 alle 19:00 ; domenica 29 novembre dalle 10:00 alle 18:30 .

Sabato 28 novembre dalle ; domenica 29 novembre dalle . Costi dei biglietti: Intero adulti a 6 euro (7 euro secondo alcune comunicazioni promozionali), ridotto con coupon a 5 euro , ridotto per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni a 3 euro . L’ingresso è gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.

Intero adulti a (7 euro secondo alcune comunicazioni promozionali), ridotto con coupon a , ridotto per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni a . L’ingresso è per i bambini da 0 a 6 anni. Dove: Piacenza Expo, Via Tirotti 11, Piacenza.