Piacenza calcio, i risultati del settore giovanile biancorosso

Il fine settimana del settore giovanile del Piacenza calcio si è aperto con la vittoria della Primavera 4 in trasferta sul campo della Carrarese. Decisiva la rete nel primo tempo di Boffini per lo 0-1 finale che permette alla squadra di mister Tretter di allungare proprio sulla Carrarese.

La formazione biancorossa chiude così il girone di andata in vetta alla classifica con 15 punti conquistati in sei giornate grazie a cinque vittorie ed una sola sconfitta.

Nella giornata di domenica al “Gianni Rubini” è andato in scena il doppio confronto tra l’Under 17 e l’Under 15 biancorosse e le squadre giovanili della Giana Erminio. Per la squadra di Giacobone è arrivata una sconfitta 0-1 per un calcio di rigore concesso al 40’ del primo tempo a favore degli ospiti, mentre i ragazzi guidati da Bertolini si sono imposti 2-1, grazie alle reti di Curti e Macchitella.

Per quanto riguarda il settore femminile: le ragazze della squadra Under 17 escono dal “Calamari” con un punto in seguito al pareggio 2-2 con San Marino, in goal per le biancorosse Chiesa e Garbazza Sofia; l’Under 15 vende cara la pelle ma è costretta ad arrendersi al Sassuolo, alla squadra di Luzi non sono bastate le reti di Piselli e Fornari con la gara che è terminata 2-3 a favore della formazione neroverde. Infine il gruppo Under 14 torna da Parma con una sconfitta, mentre l’Under 13 vince il derby con la Reggiana.

Francesco Guareschi, responsabile del settore giovanile del Piacenza, ha fatto un’analisi sull’andamento della stagione dei ragazzi biancorossi

“Voglio congratularmi con mister Tretter e i suoi ragazzi che stanno avendo un andamento molto positivo in campionato, tenendo sempre in considerazione che il nostro obiettivo è quello di dare un futuro a questi ragazzi in prima squadra. Allo stesso modo siamo soddisfatti di Giacobone e del suo lavoro con l’Under 17, per la quale bisogna tenere in considerazione il fatto che stanno giocando molti ragazzi del 2006. Siamo molto contenti anche dell’operato di mister Bertolini che è alla prima esperienza come primo allenatore all’interno della nostra società. Per quanto riguarda il settore pre-agonistico, Pietro Rancati sta svolgendo un ottimo lavoro e siamo davvero contenti di averlo con noi”.

PRIMAVERA 4

CARRARESE – PIACENZA CALCIO 0-1

CARRARESE: Gatti, Santochirico, Arcudi, Tronchetti (60’ Branca), Bagnoli, Del Pecchia, Grazzo (60’ Guelfi), Tognocchi, Tonelli (40’ Nazzaro), Forte (60’ Bertolini), Baldecchi (40’ Scaletti). All. Danesi

PIACENZA: Galletti, Campanati (75’ Cloralio), Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni, Russo (60’ Baia), Boffini, Grossi (64’ Compaore), Ziliotti (64’ Riva), Hrom (75’ Fedeli). All. Tretter

MARCATORI: 33’ Boffini

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – GIANA ERMINIO 0-1

PIACENZA: Fossati, Gandolfi, Napoletano (80’ Lambri), Travini, Mantegazza (72’ Carollo), Odierno (72’ Piacentini), Ghilardotti (60’ Bassanini), Sollini, Salsa, Dalcerri, Cabella (72’ Mattioli) (46’). All. Giacobone

GIANA ERMINIO: Fumagalli, Pecchia, Francolini (74’ Rota), Tasca (90’ Cavalli), Grassia, Mereu, Hu Yiwang, Bernardini, Turrisi (81’ Osagie), Gotti, Ronchi. All. Barzaghi

MARCATORI: 40’ rig. Turrisi.

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO 2-2

PIACENZA: Bellani, Rancati, Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi, Vallavanti, Indelicato, Chiesa, Zaini, Orsi,

Garbazza S., Garbazza E., Bartoletti, Maestroni, Napolitano. All. Imprezzabile

MARCATORI PIACENZA: Chiesa; Garbazza S.

UNDER 15

PIACENZA CALCIO – GIANA ERMINIO 2-1

PIACENZA: Muzio, Serdani, Granata, Maserati (60’ Amon), Costantini, Delmiglio, D’Angelo, Curti (44’ Rossi), Macchitella (60’ Ciotola), Velardi (68’ Savoretti), Riboni (35’ Montebelli). All. Bertolini

GIANA ERMINIO: Caforio, Passoni, Brambilla, Mangiagalli, Triberti, De Nicolo, Muntoni, Zerla Di Gennaro, Lucifaro (68’ Pascale), Andreoni, Anice. All. Villa

MARCATORI: 2’ Curti; 41’ Brambilla; 53’ Macchitella

UNDER 15 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO 2-3

PIACENZA: Inzani, Sejda, Lomi, Perazzoli, Mattaliano, Vezzulli, Piselli, San Filippo, Ferrari, Fornari, Gandelli, Cornelli, Fioretti, Atria. All. Luzi

MARCATORI PIACENZA: Piselli; Fornari.

UNDER 14

PARMA – PIACENZA CALCIO 6-0

PIACENZA: Burgazzoli, Cavalli, Muzio (Chierici), Demartini (Simeone), Vitale (Di Tanto), Terzi, Spelta (Papamarenghi), Martorelli (Granata), Hohota (Pugliese), Desiderato (Prati), Pizzi. All. Chierici

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – REGGIANA 3-1 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Polenghi, Piacentini, Ghisoni, Guzzaloni, Dellagiovanna, Ragno, Guglielmo, Sanogo, Di Giacomo, Chiodaroli, Carrisi, Quattrini, Freschi, Caramatti,. All. Montagna